Volta Redonda x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após estreia com derrota, Cruzmaltino busca a primeira vitória no Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

Volta Redonda e Vasco se enfrentam neste sábado (6), às 21h05 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, para o Estado do Rio de Janeiro e mais 26 cidades do Brasil, selecionadas pela emissora. A Vasco TV, na internet, também exibe o jogo via pay-per-view. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Volta Redonda x Vasco DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Fonseca

Vasco busca primeira vitória no Carioca 2021 / Foto: Getty Images

A Record TV transmite o jogo para o Estado do Rio de Janeiro e mais cidades do Brasil. São elas: Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville , Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. A Vasco TV, em pay-per-view, exibe o jogo na internet.

Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Rebaixado para a Série B do Brasileirão, o Vasco iniciou a temporada 2021 com derrota diante da Portuguesa, na primeira rodada da Taça Guanabara. Nesta quinta-feira (5), o treinador Marcelo Cabo foi apresentado juntamente com o restante do novo departamento de futebol do clube. Resta a confirmação de que ele já estará no banco de reservas contra o Volta Redonda ou não. Na estreia, a equipe foi formada por jovens jogadores comandados pelo técnico do Sub-20, Diogo Siston.

Pelo lado do Volta Redonda, o técnico Neto Colucci não terá desfalques e poderá levar a campo a equipe que empatou por 2 a 2 com o Madureira na primeira rodada do Campeonato Carioca.

Bom dia, família Voltaço! Véspera de mais um jogo importante pelo Campeonato Carioca. Vamos pra cima, comandante!!! 👊💛🖤🤍



📸: Caique Coufal #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAçodante #Cariocão2021 pic.twitter.com/ZnvjQ80uY4 — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) March 5, 2021

Provável escalação do Volta Redonda: Andrey; Oliveira, Luan Leite, Gabriel Pereira, Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Júnior, Luciano Naninho; Alef Manga, Gabriel Silva e João Carlos.

Provável escalação da Portuguesa: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda, MT; Caio Lopes, Vinícius, Juninho; Lucas Santos, Gabriel Pec e Tiago Reis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VOLTA REDONDA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 2 Londrina Brasileirão Série C 5 de dezembro de 2020 Volta Redonda 2 x 2 Madureira Carioca 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portuguesa x Volta Redonda Carioca 20 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Fluminense x Volta Redonda Carioca 26 de março de 2021 21h (de Brasília)

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 2 Goiás Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Vasco 0 x 1 Portuguesa Carioca 3 de março de 2021

Próximas partidas