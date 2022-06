Volta Redonda x Remo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo acontece nesta segunda-feira (13), pela décima rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (13), no Raulino de Oliveira, a partir das 20h (de Brasília), pela décima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Volta Redonda x Remo DATA Segunda-feira, 13 de junho de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber - RS

Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Maíra Mastella Moreira - RS

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano - RJ

Informações da partida

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Remo, com 16 pontos, busca se manter na parte de cima da tabela.

Para o confronto no Raulino de Oliveira, o técnico Paulo Bonamigo terá Albano à disposição, enquanto Everton Sena, Leonan e Rodrigo Pimpão, em transição física, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Volta Redonda, com 13 pontos, reencotrou o caminho da vitória após bater o Vitória por 2 a 1 na última rodada.

Luiz Paulo e Rafhael Lucas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Dida; Iury, Thomas Kayck, Iran e Marcos Jr (Danrlei); Ailton, Bruno Barra e Pedrinho; Wendson (Davison), Igor Bolt (Caio Victor) e Lelê

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa e Marciel; Bruno Alves, Erick Flores e Fernandinho; Brenner.

Desfalques

Volta Redonda

Luiz Paulo e Rafhael Lucas: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Remo

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Volta Redonda

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 0 x 1 Botafogo-PB Série C 29 de junho de 2022 Vitória 1 x 2 Volta Redonda Série C 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Floresta x Volta Redonda Série C 20 de junho de 2022 18h (de Brasília) Volta Redonda x Aparecidense Série C 26 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 0 Floresta Série C 29 de junho de 2022 Remo 4 x 0 Campinense Série C 7 de junho de 2022

Próximas partidas