Volta Redonda x Juventude: como assistir no DAZN, escalações e mais

O serviço de streaming de esportes leva a você mais um jogo da Série C com transmissão exclusiva para o Brasil

A penúltima rodada da fase de classificação do Brasileirão vai chegando ao fim com mais um duelo decisivo no oeste fluminense. Ainda buscando a classificação, o Volta Redonda recebe o Juventude pelo Grupo B a partir das 20h desta segunda-feira, do horário de Brasília, jogo que terá transmissão exclusiva no DAZN para todo o .

Com 24 pontos, o Voltaço aposta em um resultado positivo para entrar no grupo de classificação às quartas de final, mas encara um adversário igualmente motivado: o líder Ju (30 pontos) se garante na próxima fase de forma antecipada com um simples empate no Rio de Janeiro.

Assista à Série C com exclusividade no DAZN: assine agora e ganhe um mês grátis para experimentar o serviço!

Confira mais informações sobre a partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Juventude DATA Segunda-feira, 19 de agosto de 2019 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília)

Provável escalação do Volta Redonda: Douglas Borges; Gedeilson, Daniel, Allan, Luiz Paulo; Bileu, Gelson, Luciano Naninho; Douglas Lima, Núbio Flávio, Wandinho.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Vidal, Genilson, Sidimar, Eltinho; João Paulo, Dalberto, Aprille, Renato Cajá, John Lennon, Bruno Alves.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante da plataforma pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

ONDE VAI PASSAR AO VIVO?

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Volta Redonda x Juventude poderá ser acompanhado ao vivo no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

Mais artigos abaixo

Até o fim da Série C do Brasileiro, o DAZN transmite quatro jogos por rodada , sendo um de forma gratuita no Youtube e no Facebook. Os demais são exclusivos para quem tem uma assinatura ativa do serviço.

É mais uma oportunidade que a DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre a plataforma, que conta ainda com transmissões exclusivas da , Premier League, Copa da , francesa, Copa da e a 2019.