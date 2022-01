Volta Redonda x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta a Volta Redonda neste sábado (26), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Flamengo DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Raulino de Oliveira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Portuguesa por 2 a 1 na estreia do Cariocão, o Flamengo volta a campo mirando a segunda vitória consecutiva.

Do outro lado, o Volta Redonda depois de ser derrotado pelo Vasco por 4 a 2 na primeira rodada do estadual.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Cleiton, Gabriel Noga e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri de Oliveira; Lázaro, André Luiz e Thiaguinho.

Provável escalação do Volta Redonda: Vinícius; Iury (Júlio Amorim), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor e Tinga; Pedrinho, Lelê e MV.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Volta Redonda nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,61 no triunfo do Rubro-Negro, $ 3,60 no empate e $ 4,75 caso o Voltaço vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,95 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,85 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 10,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de dezembro de 2021 Flamengo 2 x 1 Portuguesa Carioca 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Boavista Carioca 2 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 2 x 1 Tombense Série C 25 de setembro de 2021 Volta Redonda 2 x 4 Vasco Carioca 26 de janeiro de 2021

Próximas partidas