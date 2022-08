Volta Redonda x Ferroviário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (7), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Ferroviária se enfrentam neste domingo (7), a partir das 20h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na plataforma de streaming.

Em casa, o Volta Redonda vai em busca de uma vitória para deixar encaminhada a sua classificação à próxima fase. O Voltaço está na sexta posição, com 26 pontos marcados.

Já o Ferroviário está na zona de rebaixamento e sabe que precisa vencer no Raulino de Oliveira se quiser continuar sonhando com a permanência na Série C. O Tricolor é o 18º colocado, com 16 pontos, e não depende apenas de si pra continuar na atual divisão.

Prováveis escalações

Possível escalação do Volta Redonda: Dida, Iury, Kauck, Iran, Luiz Paulo, Danrley, Mauro, Marcos Jr, Matheus Alessandro, Wendson e Bruno Santos.

Possível escalação do Ferroviário: Jonathan, Pivo, Emerson, Fredson, Vitão, Ian, Alemão, Natan, Dudu, Dudu e Carius.

Desfalques da partida

Volta Redonda:

sem desfalques confirmados.

Ferroviário:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Volta Redonda x Ferroviário DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira, volta Redonda - RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Vollkopf (MS)

Assistentes: Cicero Souza e Diego Rubero (MS)

Quarto árbitro: Yuri Cruz (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Volta Redonda

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda Série C 31 de julho de 2022 Volta Redonda 2 x 1 Ypiranga Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Volta Redonda Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Ferroviário

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Ferroviário Série C 1 de agosto de 2022 Ferroviário 0 x 0 Vitória Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas