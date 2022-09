Volta Redonda x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Equipes voltam a campo neste domingo (25), pela sexta rodada do Grupo B da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Volta Redonda e Botafogo-SP entram em campo neste domingo (25), no Raulio de Oliveira, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo B da Série C. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Na última posição do grupo B com 4 pontos, o Volta Redonda, sabe que precisa vencer, além de contar com uma combinação de fatores para conquistar o acesso.

Já o Botafogo-SP vem de quatro partidas sem ganhar e vai atrás de um triunfo para ficar com a classificação sem depender de qualquer outro resultado.

Escalações:

Escalação do provável VOLTA REDONDA: Dida, Iury, Thomas, Iran, Luiz Paulo, Bruno Barra, Henrique Silva, Caio Vitor, Igor Bolt, Matheus Alessandro e Lelê.

Escalação do provável BOTAFOGO-SP: Deivity; Matheus Santos, Marcel e Diego Guerra; Vidal, Fillipe Soutto, Mantuan, Gustavo Xuxa e Jean Victor; Bruno Michel (João Diogo) e Salatiel.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda - RJ

• Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Jose Calza e Michael Stanislau (assistentes), Roger Goulart (quarto árbitro) e Igor Junio Benevenuto (AVAR)