Volta Redonda x Aparecidense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece nesta segunda-feira (29), pela segunda rodada da segunda fase da Série C; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Aparecidense se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Raulino de Oliveira, a partir das 20h (de Brasília), pela segunda rodada da segunda fase da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Na primeira fase da competição, o Volta Redonda encerrou na quarta posição com 32 pontos (10 vitórias, dois empates e sete derrotas), enquanto o Aparecidense terminou em oitavo com 29 pontos (oito vitórias, cinco empates e seis derrotas).

Na estreia da segunda fase, o Voltaço foi derrotado pelo Botafogo-SP por 3 a 1. Já o Aparecidense empatou com o Mirassol por 2 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Aparecidense: Gabriel, Adriel, Vanderley, Rodrigues, Ricardo Lima, Rodriguinho, Renato, Joãozinho, Robert, Felipe Menezes e Alex Henrique.

Possível escalação do Volta Redonda: Vinicius Dias, Iury, Davison, Edgar Silva, Luiz Paulo, Marcelo, Bruno Gallo, Igor Bolt, Mauro Gabriel, Lelê e Gabriel Henrique.

Desfalques da partida

Aparecidense:

sem desfalques confirmados.

Volta Redonda:

Aílton: suspenso.

Quando é?

JOGO Volta Redonda x Aparecidense DATA Segunda-feira, 29 de agosto de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 0 Botafogo-PB Série C 13 de agosto de 2022 Aparecidense 2 x 2 Mirassol Série C 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aparecidense x Botafogo-SP Série C 4 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Botafogo-SP x Aparecidense Série C 11 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Volta Redonda

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 3 x 1 Volta Redonda Série C 21 de agosto de 2022 Volta Redonda 3 x 0 Olaria Carioca Série A2 25 de agosto de 2022

Próximas partidas