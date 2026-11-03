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O técnico da Inter, Cristian Chivu, espera um ambiente hostil quando sua equipe enfrentar o Feyenoord no De Kuip, nesta terça-feira, pela Champions League. Ex-zagueiro do Ajax, Chivu relembrou as vitórias que conquistou no estádio e pediu à equipe uma reação após a derrota no clássico.

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Inter busca reação na Europa após derrota no clássico

O Inter viaja a Roterdã para enfrentar o Feyenoord no De Kuip, na noite de terça-feira, em busca de uma reação na Champions League. A equipe soma três pontos em três jogos, após derrotas para Real Madrid e Club Brugge e uma vitória apertada sobre o Shakhtar.

O time de Christian Chivu tenta se recuperar da dolorosa derrota por 3 a 1 no clássico contra o Milan.

A partida marca o retorno de Chivu ao De Kuip, estádio onde teve sucesso em seus tempos de jogador do Ajax.

Chivu relembra ligação pessoal com o De Kuip

Em entrevista coletiva antes da partida, Chivu relembrou sua história no estádio do Feyenoord e reconheceu o apoio da torcida que sua equipe encontrará. “Ganhei a Copa da Holanda aqui [em 2002]. Sei o que este estádio significa para esta equipe e conheço a paixão de seus torcedores”, afirmou Chivu.

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“Sei o tipo de ambiente que eles criam. Não será fácil; o ambiente será hostil, mas é exatamente por isso que adoramos jogar a Champions League.”

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“Sabemos que este jogo não será fácil, mas também temos plena consciência de quem somos e do que queremos alcançar”, acrescentou.

Inter se prepara para duelos individuais intensos

Chivu elogiou o retrospecto do Feyenoord em casa e alertou seus jogadores para que mantenham a atenção diante da qualidade ofensiva dos anfitriões. “Esta equipe cresce quando joga em casa, impulsionada por seus torcedores”, observou o técnico do Inter.

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“Eles têm jogadores de qualidade que se destacam nos duelos e nas situações de um contra um.”

“Precisamos mostrar nossos pontos fortes e tudo o que somos capazes de fazer para causar problemas a eles... Vamos fazer uma grande partida”, afirmou Chivu.

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Inter mira pontos cruciais fora de casa

O Inter busca sua segunda vitória na fase nacional em Roterdã antes de voltar as atenções para a Serie A.

Chivu espera uma atuação taticamente disciplinada de seu elenco sob intensa pressão.

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O início da partida no De Kuip está marcado para a noite de terça-feira.