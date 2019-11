Volta de Ibrahimovic é ótima para o Milan e a Serie A, diz Boga

A possível chegada de Zlatan Ibrahimovic ao Milan seria mais um atrativo para a Serie A

Até o final dos anos 90, a era o grande centro do futebol mundial, com esquadrões memoráveis do , , , , , e tantos outros, que marcaram época e levaram os olhos do mundo até o país da bota.

No entanto, já faz algum tempo que a Itália perdeu essa condição: os grandes craques foram embora para a e a e o que nós vimos na faz algum tempo são equipes pragmáticas, sem o mesmo brilhantismo de outrora.

Isso pode estar mudando. A ida de Cristiano Ronaldo a Juventus fez elevar os olhares do mundo à Itália, e hoje, o futebol italiano parece estar se reconstruindo. Equipes como , Internazionale, e principalmente o Napoli conseguem ser competitivos com a Velha Senhora, mesmo com o seu elenco estrelado.

Com jogadores como Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, a Serie A está cada vez mais recuperando seus atrativos. Agora, o Milan pode estar trazendo mais uma estrela para a Itália: Zlatan Ibrahimovic. Segundo fontes da MLS, o sueco pode estar voltando aos Rossoneri.

De acordo com Jeremie Boga, atacante do : "A chegada de Ibrahimovic à Serie A traria mais olhos para a competição. Levaria o nível de disputa a um outro patamar. É muito bom ter esses grandes jogadores como Ronaldo, Lukaku, Balotelli..."

É isso que a Serie A precisa: grandes personagens. Eles atraem olhares, criam novas estrelas, e elevam o nível do debate e da atenção dada ao campeonato. A chegada de Zlatan Ibrahimovic certamente seria um capítulo grandioso dessa reconstrução do Campeonato Italiano.