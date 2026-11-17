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Três anos depois de um dos maiores escândalos que abalaram o futebol mundial, o nome de Luis Rubiales voltou aos holofotes. Sua suspensão chegou oficialmente ao fim, e ele agora pode retornar a cargos no futebol e até voltar a se candidatar à presidência da Federação Espanhola de Futebol.

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O ex-presidente da Federação Espanhola cumpriu nesta terça-feira, 17 de novembro, sua segunda suspensão, que o impedia de ocupar qualquer cargo ligado à federação em âmbito nacional. A punição foi aplicada por causa do famoso beijo na jogadora Jenni Hermoso e de seu comportamento polêmico na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, segundo o jornal espanhol "AS".

Rubiales recebeu duas punições distintas pelo mesmo episódio. A primeira foi aplicada pela Federação Internacional de Futebol, a Fifa, terminou em agosto passado e incluía a proibição de exercer qualquer atividade no futebol em âmbito nacional e internacional.

A segunda punição foi imposta pelo Tribunal de Arbitragem Esportiva da Espanha, a pedido do Conselho Superior de Esportes, e é a que acaba de terminar. Ela foi dividida em duas partes: um ano e meio pelo beijo em Jenni Hermoso e outro ano e meio por seu comportamento no camarote VIP, onde, na ocasião, fez gestos considerados inadequados, entre eles tocar os próprios genitais.

Com o fim dessa proibição, o caminho está aberto para que Rubiales retorne ao cenário do futebol. Em teoria, ele pode voltar a presidir a Real Federação Espanhola de Futebol, caso seja eleito no próximo pleito.

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Essas sanções esportivas foram totalmente independentes do processo julgado pela Justiça comum, que teve ampla repercussão na imprensa da Espanha e do mundo.

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Dois anos após o episódio, a Audiência Nacional, em Alcalá de Henares, condenou Rubiales por agressão sexual e aplicou uma multa de 10.800 euros, além de 3.000 euros de indenização à vítima por responsabilidade civil. Por outro lado, ele foi absolvido, junto com outros três funcionários, das acusações de coação.

Esse não é o único caso em tramitação na Justiça no momento. O ex-presidente também está envolvido na investigação relacionada à Supercopa e às obras realizadas no estádio La Cartuja, processo que ainda está em andamento.

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Durante esse período, Rubiales negou reportagens que o ligavam a outras práticas, entre elas a revelação do jornal "El Confidencial" sobre possíveis pagamentos a veículos de comunicação para combater notícias negativas e apoiar sua gestão.

O mesmo jornal também informou que o ex-presidente estaria envolvido em novas movimentações para avaliar a possibilidade de voltar a um cargo de destaque na federação, ao lado de outros funcionários que foram demitidos ou afastados pela nova gestão.

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Vale lembrar que Rafael Louzán assumiu o comando em Las Rozas após vencer a eleição de dezembro de 2024 e tinha entre seus objetivos apagar os vestígios da influência de Rubiales no órgão que comanda o futebol espanhol.

Louzán conduziu uma transformação profunda à frente da federação, e os resultados esportivos validaram sua gestão, com conquistas no futebol masculino e no feminino, além da renovação de contrato do técnico Luis de la Fuente.

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A grande pergunta agora é: Rubiales vai dar o passo de se candidatar novamente ao cargo no qual liderou, entre outras iniciativas, a candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030?

Apesar das frequentes aparições em programas de TV e da publicação do livro "Matar Rubiales", no qual expôs sua versão sobre tudo o que aconteceu, ele nunca manifestou publicamente a intenção de voltar ao mundo do futebol, preferindo se dedicar aos seus negócios "para ganhar a vida".

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Ainda assim, os rumores sobre um possível retorno continuam. O que é certo agora é que a suspensão que o impedia de se candidatar chegou definitivamente ao fim.