Volpi, cobrador de faltas no São Paulo? Ele não pensa nisso: "evitar comparação com Ceni"

Em uma live no Instagram, o goleiro falou sua opinião sobre bater lances de bola parada no Tricolor

Não adianta negar: a torcida do sente falta de ver seu goleiro batendo faltas e cobrando pênaltis. Afinal, foram mais de 20 anos assistindo Rogério Ceni fazer a diferença debaixo de traves e ainda balançar as redes.

Isso explica um pedido comum de torcedores para Tiago Volpi, atual arqueiro do Tricolor: que ele também bata faltas. O jogador, primeiro a se consolidar no gol do São Paulo depois da saída de Ceni, tem certo histórico.

No , time mexicano onde estava antes de retornar ao , o goleiro não só bateu algumas faltas mas também marcou quatro gols de pênalti. Assim, a torcida teria "embasamento" em pedir tal atitude. Desta maneira, só falta uma coisa para que Volpi assuma a bola parada: que ele queira fazê-lo.

Em uma live com Reinaldo, ex-jogador do clube - que formou grande dupla com Luís Fabiano no início dos anos 2000 - o goleiro descartou qualquer possibilidade.

"Tenho quatro gols de pênalti com a camisa do Querétaro e bati duas faltas. No São Paulo, eu não vejo a necessidade, nós temos excelentes cobradores tanto de falta quanto de pênalti. Se for uma decisão, vou estar sempre pronto para bater, é uma responsabilidade que eu gosto, mas a questão da falta acho desnecessário." afirmou Volpi.

De fato, o São Paulo tem jogadores com qualidade na bola parada. Daniel Alves já marcou uma vez de falta neste ano e Hernanes é conhecido pela eficiência no quesito. Além da dupla, outros atletas como Pablo, Vitor Bueno e Reinaldo também já se arriscaram como cobradores.

Nos pênaltis, entretanto, Tiago Volpi já "estreou" pelo Tricolor: diante do , nas semi finais do de 2019, o goleiro não só foi o herói da classificação mas acabou balançando as redes na disputa. É claro que isso atraiu comparações com o maior ídolo da história do clube. Comparações indesejadas, para o arqueiro.

"Eu acho que bater falta é querer trazer uma pressão desnecessária, uma comparação que não precisa acontecer. Eu não preciso ser igual ao Rogério, ninguém vai conseguir superar ele, então prefiro ficar no simples." declarou Tiago Volpi.

Recuperado de lesão, o goleiro vem dando alegrias ao torcedor são-paulino, relembrando, pelo menos, as grandes atuações de Ceni debaixo das traves. No entanto, pelo que parece, para ver um goleiro marcando gols de novo com a camisa Tricolor, só no VT.