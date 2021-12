Vojvoda no Fortaleza: jogos, vitórias, recordes e tempo de contrato do técnico

Juan Pablo Vojvoda segue no Fortaleza até 2022! Depois de uma ótima campanha pelo clube cearense, acalmou os torcedores renovando seu contrato com a equipe por mais um ano.

Campeão cearense, semifinalista da Copa do Brasil, vaga direta para a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez na história do clube e melhor campanha de um nordestino na história dos pontos corridos da Série A. Esses são apenas alguns dos feitos que fizeram com que o treinador argentino Vojvoda entrasse na história e no coração dos torcedores tricolores. E também despertasse interesse de outras equipes.

Especulado em outros times da Série , Vojvoda animou a torcida do Fortaleza ao anunciar a renovação de seu vínculo com o clube. E, para celebrar, a GOAL traz números e mais informações sobre o treinador.

Retrospecto de Vojvoda no Fortaleza

O treinador argentino tem mais de 50% de aproveitamento com o Leão em um ano de trabalho.

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 51 25 10 16 55,5%

Gols

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 77 52 25

Quais marcas Vojvoda atingiu no Fortaleza?

Com números e feitos notáveis, Vojvoda já deixou seu nome escrito na história do Fortaleza, veja algumas das marcas alcançadas pelo argentino.

Brasileirão Série A: melhor campanha da história do futebol cearense e a melhor posição de um time nordestino no Brasileirão

Copa do Brasil: melhor campanha da história do clube (semifinal)

Libertadores: primeira classificação de um time nordestino no atual formato do Brasileirão

Campeonato Cearense: título invicto, encerrando tabu de 53 anos sem o feito

Atlético-MG: acabou com um tabu de 15 anos sem bater o adversário fora de casa ao vencer na 1ª rodada

Corinthians: acabou com um tabu de 16 anos em bater o adversário ao vencer na 11ª rodada

São Paulo: acabou com um tabu de 47 anos em bater o adversário pela primeira vez fora na 12ª rodada

Palmeiras: acabou com um tabu de 16 anos do rival sem bater o adversário fora de casa ao vencer na 15ª rodada

Sport: acabou com um tabu de 52 anos do rival ao vencer pela primeira vez fora na 22ª rodada

Até quando vai o contrato de Vojvoda com o Fortaleza?

Nesta sexta-feira, 10 de dezembro, Vojvoda renovou seu contrato com o Fortaleza. Ao assinar seu primeiro contrato, o argentino se comprometeu com o clube por um ano, até este mês de dezembro, mas continha uma cláusula de renovação.

Assim, Vojvoda ficará por mais uma temporada no Leão, até dezembro de 2022, apesar do interesse de outros clubes.