Vojvoda aceita retornar ao Fortaleza sem salário e terá bônus em caso de acesso à Série A

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Após recusar a primeira proposta, treinador argentino retomou as conversas com a diretoria e aceitou comandar o Leão nos últimos compromissos da temporada

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Juan Pablo Vojvoda está de volta ao Fortaleza. Depois de recusar a primeira investida do clube, realizada na última segunda-feira (9), o treinador argentino mudou de ideia e aceitou assumir o comando da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O acordo prevê que o técnico trabalhe sem receber salário e tenha direito a um bônus caso consiga levar o Leão do Pici de volta à elite nacional.

A decisão partiu do próprio Vojvoda, que retomou o contato com a diretoria e aceitou o desafio mesmo sem garantias de continuidade para 2027. Um dos motivos da recusa inicial havia sido justamente a falta de um planejamento definido para a próxima temporada. Desta vez, porém, o vínculo com o clube e a identificação com a torcida pesaram na escolha do argentino.

O treinador desembarcou em Fortaleza na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 11h, e foi recebido por uma grande quantidade de torcedores no aeroporto. O comandante retorna ao clube que deixou em 2025, pouco antes do rebaixamento para a Série B, para tentar conduzir uma reação nos últimos compromissos do ano.

A participação de Vojvoda será decisiva para o futuro do Tricolor. A equipe ainda enfrenta o Vila Nova e terá pela frente os playoffs contra o Criciúma, caso avance, em uma sequência que pode definir o acesso à primeira divisão.

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O ex-dirigente Geraldo Luciano e o grupo de médicos do Fortaleza tiveram papel importante nas articulações para viabilizar o retorno. Depois de reabrir as conversas, o argentino participou de uma reunião virtual com a diretoria da SAF na tarde de terça-feira (10), quando confirmou que aceitaria assumir a equipe.

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Vojvoda encontrará um cenário diferente daquele que deixou. Além das mudanças no elenco, o clube passou por alterações na estrutura administrativa e já não conta com Marcelo Paz como CEO. Ainda assim, o treinador aceitou voltar para ajudar o Fortaleza em um momento decisivo, apostando na relação construída durante sua primeira passagem.

O retorno também representa uma tentativa de reaproximação entre o clube e a torcida após as passagens de Thiago Carpini e Paulo Autuori pelo comando técnico em 2026.

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O argentino chega acompanhado de sua antiga comissão técnica, formada pelos auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini. O grupo deve desembarcar na capital cearense nesta quarta-feira para regularizar a documentação e ficar à disposição para a partida contra o Vila Nova, no sábado (14), às 16h30.

Antes de aceitar o convite do Fortaleza, Vojvoda havia sinalizado que não pretendia assumir outro clube até o fim do ano. Na semana passada, o treinador comunicou ao Vitória que preferia aproveitar o período para ficar com a família e se dedicar a estudos e ao planejamento de 2027. Em setembro, ele havia sido demitido do Racing após apenas três meses de trabalho, com sete derrotas em 13 partidas.

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O argentino chegou a viajar para Fortaleza e tirou fotos com torcedores, mas retornou à Argentina sem acertar o retorno. A primeira abordagem oficial aconteceu após a saída de Paulo Autuori, mas foi inicialmente recusada. A mudança de postura ocorreu nesta terça-feira, quando o treinador voltou atrás e aceitou a proposta.

Ídolo da torcida tricolor, Vojvoda construiu uma trajetória marcante no clube entre 2021 e 2025. Durante o período, conquistou três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste, além de levar o Fortaleza à final da Copa Sul-Americana de 2023 e garantir três classificações para a Libertadores. Entre 2025 e 2026, também comandou o Santos, pelo qual disputou 34 partidas, com dez vitórias, 14 empates e dez derrotas.