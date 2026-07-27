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Völler sobre as mudanças na Alemanha: Klopp não vai contrariar as expectativas nesta decisão

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
J. Klopp
J. Kimmich
Países Baixos
Alemanha

A torcida alemã aguarda com expectativa

Os adeptos alemães aguardam com expectativa os primeiros passos da era de Jürgen Klopp, para saber se irão afetar a identidade dos capitães da seleção da Alemanha ou se se limitarão aos aspetos técnicos.

Klopp assumiu o comando da seleção alemã na semana passada, após a saída de Nagelsmann, que terminou a sua missão na sequência da eliminação da Alemanha nos 16 avos de final do Mundial de 2026, com a derrota frente ao Paraguai no desempate por grandes penalidades, depois do empate 1-1.

Apesar de Klopp não ter definido a identidade do capitão da seleção durante a sua primeira conferência de imprensa, tendo apenas assegurado que todos os jogadores terão a oportunidade de representar a Alemanha, o diretor desportivo da seleção alemã, Rudi Völler, descartou uma mudança nesse capítulo.

Völler afirmou durante a conferência internacional de treinadores na cidade de Mainz: «Espero que Joshua Kimmich continue a ser o capitão da seleção. Ele provou em vários jogos internacionais que é um verdadeiro líder e um capitão fantástico, e não consigo imaginar uma grande mudança nesse posto.»

E acrescentou: «Todos acompanhámos o que Klopp disse, e não pareceu que ele tivesse quaisquer planos diferentes a esse respeito.»

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Kimmich usa a braçadeira de capitão da Alemanha desde a retirada de İlkay Gündoğan da seleção após o Campeonato da Europa de 2024, e disputou também 114 jogos com a camisola da seleção.

Espera-se que Klopp inicie o seu percurso oficial com a Alemanha durante a paragem internacional que decorre entre setembro e outubro, altura em que a seleção alemã defronta os Países Baixos a 24 de setembro, recebendo depois a Grécia três dias mais tarde, antes do confronto com a Sérvia, seguindo-se o jogo da segunda mão frente à Grécia a 4 de outubro, no âmbito da Liga das Nações da UEFA.

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