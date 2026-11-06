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Luciano Spalletti adotou um tom desafiador após comandar a Juventus na vitória suada por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar, fora de casa, pela Liga Europa. O treinador aproveitou a oportunidade para responder a seus críticos depois de um resultado que encerrou a longa sequência de invencibilidade da equipe holandesa em casa em competições continentais.

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Spalletti cobra respeito pela Juventus

Apesar da lista crescente de lesionados, que deixou jogadores como Weston McKennie e Kenan Yildiz fora de ação, o gigante italiano conseguiu encerrar a incrível sequência de 17 jogos do AZ sem perder em casa em competições europeias. Foi uma atuação marcada pela determinação, mas o treinador considerou que os méritos de seus jogadores em campo não estavam recebendo o devido reconhecimento. Spalletti fez questão de observar que, quando sua equipe vence, o público muitas vezes presume que o adversário era fraco, em vez de reconhecer a qualidade da organização tática da Juventus e de sua execução ao longo dos 90 minutos.

O técnico da Juventus também criticou o que considera uma falta de respeito com as equipes que seu time derrotou nesta campanha continental. “Estou muito satisfeito, porque jogamos bem contra uma equipe muito forte. Preciso dizer isso porque, caso contrário, vou voltar a falar do NEC, que tem 7 pontos e foi chamado de equipe fraca. Então, precisamos repensar a forma como reconhecemos os méritos dos outros. Quando você vence, dizem que é porque os outros são fracos. Mas hoje vencemos uma grande partida e jogamos um ótimo futebol”, disse à Sky Sport Italia.

Ousadia tática e chances desperdiçadas

Apesar do resultado positivo, Spalletti admitiu que os minutos finais da partida foram mais tensos do que precisavam ser. Para ele, seus jogadores deveriam ter definido o jogo mais cedo e evitado o fim nervoso, em que os donos da casa descontaram. O treinador italiano observou que a equipe recuou demais e sofreu uma pressão desnecessária na defesa.

“Ficamos lá atrás, não conseguíamos sair e acabamos sofrendo o gol. Se o jogo durasse mais cinco minutos, não teríamos conseguido segurar a vitória. Pela forma como conduzimos a partida, deveríamos ter marcado o terceiro gol. Mas hoje viemos aqui com autoridade, força, qualidade e também coragem. O mérito não é de uma pessoa só. Kolo [Muani], se conseguir encontrar mais algumas opções de passe, acha muito espaço para causar problemas a eles. Só caímos um pouco na reta final do jogo. Quem entrou poderia ter causado mais problemas a eles, porque tem qualidade para isso. Jogadores como [Jeremie] Boga e [Jeff] Ekhator poderiam ter puxado melhor os contra-ataques. Recuamos demais e ficamos um pouco sem definir o que fazer”, observou Spalletti.

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Elogios ao esforço coletivo

A atuação de Teun Koopmeiners contra seu ex-clube foi um dos principais assuntos, mas Spalletti fez questão de dividir os méritos com todo o elenco. Ele destacou as contribuições defensivas de Jhon Lucumi e Pierre Kalulu, além da importância de o goleiro moderno saber jogar com os pés em situações de muita pressão, como exige seu esquema tático.

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“Não quero fazer distinções, porque também há aqueles que fizeram o trabalho sujo, e fizeram bem, como Lucumi ou Kalulu. São todos sinais muito positivos, mas o que importa é termos ido ao campo deles marcando homem a homem. É claro que, assim, você corre alguns riscos”, explicou. “Quantas vezes já dissemos que o goleiro só precisa defender? Na verdade, ele precisa saber jogar com os pés, porque isso neutraliza toda a pressão que você enfrenta.”

Força mental e capacidade de decisão

No fim das contas, a vitória teve como base uma força mental que Spalletti acredita estar se tornando uma marca desta Juventus. Ele reiterou que sua principal preocupação era a falta de decisão no lance do gol do AZ, e não o plano tático em si, ressaltando que a hesitação é o maior inimigo em campo.

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“A vitória está nisso, em termos jogado no campo deles. Houve uma ótima atitude e uma grande mentalidade. A Juve me convence quando tem a atitude certa. O que me preocupa é a forma como sofremos o gol, porque não tomamos uma decisão. Deixar de decidir é pior do que tomar a decisão errada: você fica hesitante e espera que os outros se organizem bem. No fim, precisávamos de algumas bolas que pudéssemos segurar no ataque, porque eles pressionavam muito forte logo após perder a posse. Mas hoje fizemos uma partida muito bonita e estou feliz com cada um dos meus jogadores, até com os que ficaram no banco”, concluiu.