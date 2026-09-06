"Vocês têm Mainoo": lenda do United coloca pontos de interrogação sobre as contratações do verão

Paul Ince, ídolo do Manchester United, criticou os 155 milhões de libras esterlinas gastos pelo clube com 3 jogadores para o meio-campo durante a janela de transferências de verão, afirmando que o clube já possui um jogador capaz de assumir um papel central nessa posição, mas que ele precisa demonstrar mais ousadia e disposição para o risco.

O Manchester United contratou Carlos Baleba por 70 milhões de libras esterlinas, Andrey Santos por 50 milhões e Youri Tielemans por 35 milhões, sendo que Baleba não poderá atuar pela equipe antes de outubro, após a data Fifa.

Ince acredita que o clube poderia ter direcionado parte desse dinheiro para outras posições, em vez de reforçar o meio-campo dessa forma.

Ele disse, em declarações ao jornal Mirror: "Não entendo por que o United contratou Santos e Baleba por esse preço, tendo já o Mainoo".

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E acrescentou: "Senti que o dinheiro poderia ter sido gasto na posição de lateral ou de atacante, talvez, para brigar por uma das três primeiras posições".

Ao mesmo tempo, Ince cobrou de Kobbie Mainoo que demonstre um impacto maior, depois de o jogador ter recebido elogios generalizados após sua participação na vitória sobre o Ipswich Town por 5 a 2.

E disse: "Com todo o respeito ao Ipswich, se eu chegasse ao United e jogasse um futebol aberto, ainda seria capaz de fazer uma boa partida contra ele. É óbvio que o Kobbie precisa fazer isso toda semana".

E prosseguiu: "Quero ver um jogador que controle a partida, e não alguém que recebe a bola e apenas a passa de lado, ou a manda para Bruno Fernandes. Quero vê-lo avançar com a bola e fazer tabelas".

Ince ressaltou a necessidade de Mainoo se tornar mais ousado diante do gol, e disse: "Quantos chutes ele dá por partida? Quando eu jogava, fazia questão de finalizar 3 ou 4 vezes por jogo, e ele basicamente exerce o mesmo papel que eu exercia".

E acrescentou: "Mainoo tem mais a oferecer do que simplesmente passar a bola e deixar que Bruno Fernandes e Matheus Cunha façam o trabalho deles. Ele pode oferecer muito, finalizar mais e avançar com a bola. Tem dois bons pés, e todo esse potencial que possui ele precisa mostrar mais".

Ince encerrou sua mensagem a Mainoo dizendo: "Você precisa acreditar no quanto é capaz e não recorrer ao jogo seguro. Ele pode ser um jogador muito bom".

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