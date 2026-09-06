Paul Ince, ídolo do Manchester United, criticou o investimento de 155 milhões de libras esterlinas feito pelo clube em três jogadores para o meio-campo durante a janela de transferências de verão, afirmando que o clube já possui um jogador capaz de desempenhar um papel central nessa posição, mas que precisa demonstrar mais ousadia e capacidade de assumir riscos.

O Manchester United contratou Carlos Baleba por 70 milhões de libras esterlinas, Andre Santos por 50 milhões e Youri Tielemans por 35 milhões, enquanto Baleba não poderá atuar pela equipe antes de outubro, após a data Fifa.

Ince considera que o clube poderia ter direcionado parte desse dinheiro para outras posições, em vez de reforçar o meio-campo dessa forma.

Ele afirmou, em declarações ao jornal Mirror: "Não entendo por que o United contratou Santos e Baleba por esse valor, sendo que já tem o Mainoo".

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E acrescentou: "Senti que o dinheiro poderia ter sido gasto na posição de lateral ou de atacante, talvez, para brigar por uma das três primeiras posições".

Ao mesmo tempo, Ince cobrou de Kobbie Mainoo que mostre um impacto maior, depois de ele ter recebido amplos elogios após sua participação na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town.

Ele disse: "Com todo o respeito ao Ipswich, se ele viesse ao United e jogasse aberto, eu ainda poderia fazer uma boa partida contra ele. É óbvio que Kobbie tem que fazer isso toda semana".

E prosseguiu: "Quero ver um jogador que controla a partida, e não alguém que recebe a bola e apenas a passa de lado, ou a envia para Bruno Fernandes. Quero vê-lo avançar com a bola e fazer as tabelas".

Ince destacou a necessidade de Mainoo se tornar mais ousado diante do gol, e disse: "Quantos chutes ele dá por partida? Quando eu jogava, fazia questão de finalizar três ou quatro vezes por jogo, e ele basicamente desempenha o mesmo papel que eu desempenhava".

E acrescentou: "Mainoo tem muito mais a oferecer do que apenas passar e deixar Bruno Fernandes e Matheus Cunha fazerem o trabalho deles. Ele pode oferecer muito, chutar mais bolas e avançar com elas. Tem dois bons pés, e todo esse potencial que possui precisa ser mostrado com mais frequência".

Ince encerrou sua mensagem a Mainoo dizendo: "Você tem que acreditar no quanto é capaz e não recorrer ao jogo seguro. Ele pode ser um jogador muito bom".

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