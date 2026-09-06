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"Vocês têm Mainoo": lenda do United coloca pontos de interrogação nas contratações do verão

Everton x Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League
P. Ince
C. Baleba
A. Santos
Y. Tielemans
K. Mainoo
England
Camarões
Brasil
Bélgica

Questionamentos sobre os gastos exorbitantes e a negligência das falhas

Paul Ince, ídolo do Manchester United, criticou o investimento de 155 milhões de libras esterlinas feito pelo clube em três jogadores para o meio-campo durante a janela de transferências de verão, afirmando que o clube já possui um jogador capaz de desempenhar um papel central nessa posição, mas que precisa demonstrar mais ousadia e capacidade de assumir riscos.

O Manchester United contratou Carlos Baleba por 70 milhões de libras esterlinas, Andre Santos por 50 milhões e Youri Tielemans por 35 milhões, enquanto Baleba não poderá atuar pela equipe antes de outubro, após a data Fifa.

Ince considera que o clube poderia ter direcionado parte desse dinheiro para outras posições, em vez de reforçar o meio-campo dessa forma.

Ele afirmou, em declarações ao jornal Mirror: "Não entendo por que o United contratou Santos e Baleba por esse valor, sendo que já tem o Mainoo".

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E acrescentou: "Senti que o dinheiro poderia ter sido gasto na posição de lateral ou de atacante, talvez, para brigar por uma das três primeiras posições".

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Ao mesmo tempo, Ince cobrou de Kobbie Mainoo que mostre um impacto maior, depois de ele ter recebido amplos elogios após sua participação na vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town.

Ele disse: "Com todo o respeito ao Ipswich, se ele viesse ao United e jogasse aberto, eu ainda poderia fazer uma boa partida contra ele. É óbvio que Kobbie tem que fazer isso toda semana".

E prosseguiu: "Quero ver um jogador que controla a partida, e não alguém que recebe a bola e apenas a passa de lado, ou a envia para Bruno Fernandes. Quero vê-lo avançar com a bola e fazer as tabelas".

Ince destacou a necessidade de Mainoo se tornar mais ousado diante do gol, e disse: "Quantos chutes ele dá por partida? Quando eu jogava, fazia questão de finalizar três ou quatro vezes por jogo, e ele basicamente desempenha o mesmo papel que eu desempenhava".

E acrescentou: "Mainoo tem muito mais a oferecer do que apenas passar e deixar Bruno Fernandes e Matheus Cunha fazerem o trabalho deles. Ele pode oferecer muito, chutar mais bolas e avançar com elas. Tem dois bons pés, e todo esse potencial que possui precisa ser mostrado com mais frequência".

Ince encerrou sua mensagem a Mainoo dizendo: "Você tem que acreditar no quanto é capaz e não recorrer ao jogo seguro. Ele pode ser um jogador muito bom".

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