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Antony bateu boca com torcedores do Sevilla após o apito final, depois que Kike Salas marcou nos acréscimos e garantiu o empate por 1 a 1 em El Gran Derbi. Declarações acaloradas de Kike Salas e Lucien Agoume após a partida aumentaram a tensão de uma tarde agitada em Nervión.

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Antony grita com a torcida após empate no fim do dérbi

Antony virou um dos principais assuntos após o apito final do empate acirrado por 1 a 1 entre Sevilla e Real Betis, no primeiro El Gran Derbi da temporada, no estádio Ramon Sanchez Pizjuan. Antony colocou o Real Betis à frente no início do segundo tempo com um chute desviado, mas Kike Salas, formado nas categorias de base do Sevilla, marcou nos acréscimos e garantiu um ponto para a equipe.

Alvo dos torcedores da casa durante toda a partida, Antony se virou para as arquibancadas após o apito final e, em um vídeo publicado pela DAZN, foi flagrado gritando: "Vocês são muito ruins. São péssimos!"

Bartra e Agoume discordam sobre lance de Kike Salas

Em entrevista à Teledeporte após o gol de empate, o zagueiro do Real Betis Marc Bartra criticou decisões da arbitragem e afirmou que o gol "foi marcado por um jogador que deveria ter sido expulso" após um lance anterior envolvendo Isco. O meio-campista do Sevilla Lucien Agoume rebateu na zona mista, segundo o Diario de Sevilla, e criticou as decisões do árbitro Sanchez Martinez em Nervión.

"Por que Kike Salas foi expulso? Mas o árbitro marcou falta em Isco. Que continuem reclamando, isso não nos interessa", disse Agoume. "Não acho que tenha sido justo para nenhuma das equipes, mas, para nós, foi pior: ele marcou faltas por contatos leves. Ele me deu um cartão amarelo porque disse que eu estava gesticulando, e foi por isso que me amarelou no dérbi depois de 15 minutos."

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Gol no fim decide duelo acirrado em Sevilha

O Sevilla criou a maioria das chances em casa, com cabeçadas e finalizações para fora ou bloqueadas, antes de Gabriel Suazo acertar a trave aos 83 minutos e Kike Salas marcar de longe no primeiro minuto dos acréscimos. Em entrevista ao Sevilla FC+, Kike Salas demonstrou sentimentos mistos após o apito final.

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"No fim, esse gol é uma pequena recompensa pelo grande trabalho da equipe, especialmente no primeiro tempo, quando dominamos o adversário e criamos muitas chances", disse Kike Salas. "Não podemos sair satisfeitos. Acho que entramos em campo desde o início determinados a vencer, e isso ficou evidente, mas às vezes a bola simplesmente não entra. Fico com o trabalho duro e o sacrifício da equipe, e com a torcida, que nos apoiou quando nossa energia estava acabando e durante toda a semana."

Compromissos europeus vêm após dérbi acirrado

Agoume defendeu a atuação do Sevilla apesar do empate: "Todos viram que jogamos melhor que o adversário, que criamos mais chances e que fomos superiores durante a maior parte do jogo e merecíamos a vitória."

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Com o primeiro dérbi da temporada terminando empatado, as atenções agora se voltam para os próximos compromissos europeus, incluindo a viagem do Real Betis a Bratislava pela Liga dos Campeões.