Antony grita com a torcida após reviravolta no fim do clássico
Antony virou um dos principais assuntos após o apito final do empate quente por 1 a 1 entre Sevilla e Real Betis, no primeiro El Gran Derbi da temporada, no estádio Ramon Sanchez Pizjuan. Antony abriu o placar no início do segundo tempo com um chute desviado, mas Kike Salas, formado nas categorias de base do Sevilla, marcou nos acréscimos e garantiu um ponto para a equipe.
Alvo da torcida da casa durante toda a partida, Antony se virou para as arquibancadas após o apito final e gritou: “Vocês são muito ruins. Vocês são péssimos!”
Salas e Agoume comentam empate tenso em Nervión
O Sevilla criou a maior parte das chances no Ramon Sanchez Pizjuan. Kike Salas cabeceou para fora no primeiro tempo e, nos acréscimos, marcou com um chute rasteiro que passou por Alvaro Valles. Em entrevista ao Sevilla FC+, o autor do gol de empate falou sobre uma tarde agridoce.
“No fim, esse gol é uma pequena recompensa pelo grande trabalho da equipe, especialmente no primeiro tempo, quando dominamos o adversário e criamos muitas chances”, disse Kike Salas. “Não podemos sair satisfeitos. Acho que entramos em campo desde o início determinados a vencer, e isso ficou evidente, mas às vezes a bola simplesmente não entra.”
Agoume rebate reclamações sobre Kike Salas
Segundo o Diario de Sevilla, o meio-campista Lucien Agoume minimizou as reclamações do defensor Marc Bartra, do Real Betis, que questionou por que Kike Salas permaneceu em campo após um lance anterior com Isco e criticou a atuação do árbitro Sanchez Martinez no clássico.
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“Por que Kike Salas foi expulso? Mas o árbitro marcou falta em Isco. Que continuem reclamando, isso não nos interessa”, disse Agoume. “Não acho que tenha sido justo com nenhuma das equipes, mas principalmente conosco. Ele marcou faltas leves. Ele me deu um cartão amarelo porque disse que eu estava gesticulando, e foi por isso que me deu um amarelo no clássico após 15 minutos. Todos viram que jogamos melhor que o adversário, que criamos mais chances e que, durante a maior parte do jogo, fomos superiores e merecemos a vitória.”
Foco na Europa após clássico intenso
Com o Sevilla animado pela persistência até o fim e pelo apoio da torcida em casa, Kike Salas acrescentou: “Fico com o trabalho duro e o sacrifício da equipe, e com a torcida, que nos incentivou quando nossas energias estavam acabando e ao longo de toda a semana.”
As duas equipes agora se voltam para os próximos compromissos. O Real Betis terá seu próximo desafio na Liga dos Campeões em Bratislava.