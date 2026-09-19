Entre todos os jogadores atualmente sem clube, David Alaba é um dos mais famosos e bem-sucedidos. Com o Bayern de Munique e o Real Madrid, o defensor austríaco de 34 anos conquistou ao todo quatro vezes a Liga dos Campeões, além de diversos títulos nacionais. No fim de junho, porém, seu contrato com os Merengues não foi renovado. Desde então, Alaba busca um novo clube, até agora sem sucesso.

Por isso, o comentarista de TV Dietmar Hamann já especula até sobre uma possível aposentadoria de Alaba. "A questão é saber se ele ainda consegue", disse Hamann à Sky. "Quanto mais tempo isso demora, maior é a probabilidade de que não o vejamos mais em um campo de futebol." Alaba convive há anos com problemas persistentes de lesão. Entre outras coisas, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e uma lesão no menisco. Nas últimas duas temporadas, ele somou apenas 1.174 minutos pelo Real.

Ainda assim, no verão foi o suficiente para disputar a Copa do Mundo com a seleção austríaca. Alaba foi titular e capitão nas quatro partidas, até a eliminação nos dezesseis avos de final contra a Espanha. Para a próxima janela de jogos internacionais, porém, o técnico Ralf Rangnick optou por não convocar Alaba, que ainda não se aposentou oficialmente. Atualmente, ele se mantém em forma com treinamentos individuais.

HSV, México, Austria: para onde vai David Alaba?

Nos últimos meses, Alaba foi ligado a todo tipo de clube. Supostos interesses de Lazio, Manchester United e Inter de Milão não se confirmaram. A MLS também já foi apontada como possível destino, mais especificamente o Inter Miami, de Lionel Messi. Recentemente, as especulações ficaram cada vez mais extravagantes: o Bild ligou Alaba ao Hamburgo, e o jornal espanhol Marca ao gigante mexicano Club America.

Também houve rumores sobre um possível retorno ao seu clube de base, o Austria Viena. Até que ponto o clube realmente tenta contratar Alaba foi tema recentemente de uma acalorada troca pública de farpas na Áustria entre o ex-treinador do Austria Frenkie Schinkels e o zagueiro Aleksandar Dragovic, companheiro de longa data de Alaba na seleção.

"Não leve a mal: mas se ninguém no Austria Viena perguntou sobre o Alaba, toda a diretoria deveria ser presa", opinou Schinkels em seu podcast. Questionado sobre essas declarações, Dragovic respondeu à Sky: "Vocês realmente acreditam que o Austria é tão burro e não ligou para o David? É preciso manter os pés no chão. Eu entendo, os senhores querem ser engraçados e conseguir cliques. Mas também é preciso pegar leve. Nós não estamos dormindo em Viena-Favoriten."

Quem quiser contratar Alaba, em todo caso, terá de negociar com o lendário agente israelense Pini Zahavi. Foi durante a transferência sem custos de Alaba do Bayern de Munique para o Real em 2021 que Uli Hoeneß chamou Zahavi de "piranha ganancioso por dinheiro".