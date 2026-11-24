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O meio-campista Vitaly Janelt contribuiu com um golaço para a vitória do Brentford por 4 a 0 sobre o Everton, pela Premier League, na noite de segunda-feira.

Aos 67 minutos, Janelt recebeu a bola a quase 30 metros do gol adversário, ajeitou-a e conseguiu finalizar sem sofrer muita pressão. O jogador da seleção alemã aproveitou o espaço, e de que maneira! Seu chute forte de esquerda, de cerca de 25 metros, foi direto no ângulo. O goleiro da seleção inglesa Jordan Pickford, que defendia o Everton, não teve a menor chance de defesa. "Eu tinha um pouco de espaço, e ninguém realmente veio na minha direção. Então pensei: quer saber? É só chutar", disse Janelt depois à Sky. "E a bola foi no ângulo."

Capitão do Brentford, Janelt fez uma boa partida como um dos dois volantes e participou, entre outras coisas, da jogada que resultou no primeiro gol. Ao receber o prêmio de melhor em campo, ele perguntou, lembrando os dois gols do companheiro Keane Lewis-Potter: "Mesmo com os dois gols do Keano?" O repórter confirmou e brincou: "Vocês podem discutir isso no vestiário." Janelt riu e respondeu apenas: "Eu aceito."

O jogador de 28 anos, que se transferiu do VfL Bochum para a Inglaterra em 2020, é peça fundamental do Brentford. O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, convocou Janelt pela primeira vez em setembro . Nascido em Hamburgo, ele integrou a lista ampliada de 44 jogadores de Klopp.

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Vitaly Janelt estreou pela seleção alemã no início de outubro

Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia no início de outubro, Janelt entrou pouco antes do fim e fez sua primeira e, até agora, única partida pela seleção. Klopp, porém, não o convocou para a lista bem mais enxuta dos jogos de novembro na Sérvia e contra a Holanda.

Getty Images

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Com atuações fortes e constantes, porém, Janelt pode voltar a ser convocado para a seleção alemã. Nesta temporada, ele disputou até agora 12 jogos pelo Brentford em todas as competições, e o golaço contra o Everton já foi seu terceiro gol. Com a vitória convincente sobre os Toffees, o Brentford subiu para a sexta posição da Premier League. As ambições são grandes.

"Ainda precisamos ser mais constantes, mas podemos estabelecer objetivos ambiciosos como clube", afirmou Janelt. O Brentford também se beneficiou da expulsão de James Tarkowski, que recebeu o cartão vermelho aos 40 minutos. "Começamos muito bem", disse Janelt. "Mesmo antes da expulsão, na minha opinião, jogamos muito bem nos primeiros 20, 25 minutos. Tivemos o jogo sob controle e vencemos merecidamente."

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O próximo compromisso será no sábado, fora de casa, contra o Manchester United, que atravessa uma grave crise . Depois, Janelt e companhia enfrentarão dois adversários de peso: o líder Arsenal, em 2 de dezembro, e o Manchester City, em 5 de dezembro.