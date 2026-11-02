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Michael Carrick reagiu com firmeza às vésperas de uma semana decisiva para sua permanência no Manchester United e afirmou que continua cheio de energia, apesar das intensas especulações sobre seu cargo. O técnico, sob pressão, está em situação delicada após uma sequência de resultados ruins que deixou a temporada do Manchester United em crise.

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Carrick ignora o barulho

O técnico do Manchester United enfrenta o período mais difícil de sua carreira como treinador enquanto se prepara para um confronto decisivo com a Roma pela Champions League. Com a equipe sem vencer há nove partidas, a pressão da torcida em Old Trafford e da diretoria do clube está chegando ao limite.

Apesar das notícias de que sua permanência no cargo será analisada durante a próxima pausa para jogos de seleções, Carrick segue surpreendentemente tranquilo diante da incerteza sobre seu futuro no clube.

“Posso pensar no futuro, mas nunca se sabe o que vai acontecer”, disse Carrick em entrevista coletiva divulgada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. “Isso não muda a forma como estamos nos preparando para o jogo de amanhã, e estou realmente muito ansioso pela partida. Mal posso esperar pelo jogo de amanhã. Vocês podem achar que sou louco, considerando os resultados que tivemos e tudo o que está acontecendo, mas realmente mal posso esperar pelo jogo de amanhã, e é só nisso que estou concentrado. O que tiver de acontecer depois vai acontecer, seja qual for o rumo, mas primeiro queremos fazer da noite de amanhã uma grande noite.”

Em defesa de Lisandro Martinez

Boa parte das críticas recentes tem sido dirigida a Lisandro Martinez, cujo desempenho despencou junto com os resultados da equipe. O defensor argentino foi expulso em uma derrota recente para o Chelsea e tem sido acusado de estar distraído com sua situação contratual, já que seu vínculo termina ao fim da atual temporada. Alguns chegaram a questionar se suas críticas públicas ao diretor de futebol Jason Wilcox indicam o desejo de forçar uma saída de Manchester, mas o treinador rejeitou rapidamente essas teorias.a

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“Não tenho nenhuma preocupação quanto ao comprometimento”, disse o treinador. “O ambiente no vestiário é muito, muito bom. Já disse antes que não questiono em absoluto o comprometimento dos jogadores com o clube, comigo e uns com os outros. Precisamos jogar melhor, podemos tomar decisões melhores, mas comprometimento não é um problema.”

Pressão aumenta em Old Trafford

O clima no Teatro dos Sonhos ficou cada vez mais hostil, e o elenco foi vaiado ao deixar o campo após a pesada derrota por 3 a 0 para o Bournemouth. Embora o próprio Carrick tenha escapado das críticas mais duras dos torcedores, os jogadores sentiram todo o peso da decepção da torcida.

Com os jogos contra Roma e Aston Villa podendo decidir se o ex-meio-campista da Inglaterra continuará no comando da equipe, o que está em jogo não poderia ser mais importante para um elenco que parece estar com a confiança baixa, mas que, segundo seu treinador, mantém um alto nível de dedicação profissional.