Michael Carrick reagiu com firmeza às vésperas de uma semana decisiva para sua permanência no Manchester United e afirmou que continua cheio de energia, apesar das intensas especulações sobre seu cargo. O técnico, sob pressão, está em situação delicada após uma sequência de resultados ruins que deixou a temporada do Manchester United em crise.
Carrick ignora o barulho
O técnico do Manchester United enfrenta o período mais difícil de sua carreira como treinador enquanto se prepara para um confronto decisivo com a Roma pela Champions League. Com a equipe sem vencer há nove partidas, a pressão da torcida em Old Trafford e da diretoria do clube está chegando ao limite.
Apesar das notícias de que sua permanência no cargo será analisada durante a próxima pausa para jogos de seleções, Carrick segue surpreendentemente tranquilo diante da incerteza sobre seu futuro no clube.
“Posso pensar no futuro, mas nunca se sabe o que vai acontecer”, disse Carrick em entrevista coletiva divulgada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. “Isso não muda a forma como estamos nos preparando para o jogo de amanhã, e estou realmente muito ansioso pela partida. Mal posso esperar pelo jogo de amanhã. Vocês podem achar que sou louco, considerando os resultados que tivemos e tudo o que está acontecendo, mas realmente mal posso esperar pelo jogo de amanhã, e é só nisso que estou concentrado. O que tiver de acontecer depois vai acontecer, seja qual for o rumo, mas primeiro queremos fazer da noite de amanhã uma grande noite.”
Em defesa de Lisandro Martinez
Boa parte das críticas recentes tem sido dirigida a Lisandro Martinez, cujo desempenho despencou junto com os resultados da equipe. O defensor argentino foi expulso em uma derrota recente para o Chelsea e tem sido acusado de estar distraído com sua situação contratual, já que seu vínculo termina ao fim da atual temporada. Alguns chegaram a questionar se suas críticas públicas ao diretor de futebol Jason Wilcox indicam o desejo de forçar uma saída de Manchester, mas o treinador rejeitou rapidamente essas teorias.a
“Não tenho nenhuma preocupação quanto ao comprometimento”, disse o treinador. “O ambiente no vestiário é muito, muito bom. Já disse antes que não questiono em absoluto o comprometimento dos jogadores com o clube, comigo e uns com os outros. Precisamos jogar melhor, podemos tomar decisões melhores, mas comprometimento não é um problema.”
Pressão aumenta em Old Trafford
O clima no Teatro dos Sonhos ficou cada vez mais hostil, e o elenco foi vaiado ao deixar o campo após a pesada derrota por 3 a 0 para o Bournemouth. Embora o próprio Carrick tenha escapado das críticas mais duras dos torcedores, os jogadores sentiram todo o peso da decepção da torcida.
Com os jogos contra Roma e Aston Villa podendo decidir se o ex-meio-campista da Inglaterra continuará no comando da equipe, o que está em jogo não poderia ser mais importante para um elenco que parece estar com a confiança baixa, mas que, segundo seu treinador, mantém um alto nível de dedicação profissional.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”