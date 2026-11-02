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Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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"Vocês podem achar que estou louco": Carrick desafia o fantasma da demissão com declaração impactante antes do confronto contra a Roma

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
M. Carrick
England
Itália

As derrotas se sucederam para Carrick

Michael Carrick, treinador do Manchester United, enfrenta uma pressão crescente diante da queda de rendimento da equipe e de sua aproximação da zona de rebaixamento da Premier League inglesa, mas o técnico inglês não parece preocupado com o próprio destino, preferindo concentrar-se no aguardado confronto contra a Roma pela Liga dos Campeões da Europa, que representa uma nova oportunidade de salvar sua temporada e recuperar a confiança da torcida.

O Manchester United vive uma de suas piores fases desde os anos 1980, depois de não conseguir qualquer vitória desde o triunfo sobre o Sabah, do Azerbaijão, em setembro passado, fazendo crescer as especulações sobre o futuro de Carrick, apesar de o clube continuar lhe dando mais uma chance, já que ele comandará a equipe do banco de reservas durante o confronto contra a Roma, marcado para amanhã no estádio Old Trafford.

Sobre seu futuro à frente da equipe, Carrick disse durante a coletiva de imprensa antes da partida: "Não consigo prever o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Estou ansioso pelo jogo de amanhã. Vocês podem achar que estou louco diante dos resultados que obtivemos, mas seja o que for, que seja, e veremos aonde as coisas vão nos levar".

O treinador inglês afirmou que sua prioridade no momento é recuperar o ânimo dentro do vestiário, destacando a confiança nas capacidades de seus jogadores apesar dos resultados decepcionantes.

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E disse: "Conheço os jogadores e sei o que são capazes de oferecer. Mostramos isso em alguns momentos, e vimos um lampejo do nosso potencial na última partida. Precisamos nos mexer e promover uma mudança rápida".

Carrick acrescentou: "Temos dois jogos importantes nesta semana, e esta é mais uma grande oportunidade de atacar e proporcionar uma grande noite para nós", em referência à importância do confronto europeu e aos desafios que aguardam a equipe nos próximos dias.

O calendário de jogos não concede ao Manchester United muito fôlego, já que ele recebe a Roma antes de disputar dois confrontos difíceis contra Aston Villa e Liverpool pela Premier League inglesa, o que coloca a equipe diante de um verdadeiro teste para recuperar o equilíbrio.

Em outro contexto, Carrick defendeu seus jogadores das críticas relacionadas à disciplina dentro de campo, afirmando que a queda de rendimento não está ligada à falta de comprometimento.

E disse: "Já disse isso antes, não tenho a menor dúvida sobre o comprometimento dos jogadores. Podemos tomar decisões melhores, mas não há nenhuma falta de comprometimento, em absoluto".

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