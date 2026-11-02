Michael Carrick, treinador do Manchester United, enfrenta uma pressão crescente diante da queda de rendimento da equipe e de sua aproximação da zona de rebaixamento da Premier League inglesa, mas o técnico inglês não parece preocupado com o próprio destino, preferindo concentrar-se no aguardado confronto contra a Roma pela Liga dos Campeões da Europa, que representa uma nova oportunidade de salvar sua temporada e recuperar a confiança da torcida.

O Manchester United vive uma de suas piores fases desde os anos 1980, depois de não conseguir qualquer vitória desde o triunfo sobre o Sabah, do Azerbaijão, em setembro passado, fazendo crescer as especulações sobre o futuro de Carrick, apesar de o clube continuar lhe dando mais uma chance, já que ele comandará a equipe do banco de reservas durante o confronto contra a Roma, marcado para amanhã no estádio Old Trafford.

Sobre seu futuro à frente da equipe, Carrick disse durante a coletiva de imprensa antes da partida: "Não consigo prever o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Estou ansioso pelo jogo de amanhã. Vocês podem achar que estou louco diante dos resultados que obtivemos, mas seja o que for, que seja, e veremos aonde as coisas vão nos levar".

O treinador inglês afirmou que sua prioridade no momento é recuperar o ânimo dentro do vestiário, destacando a confiança nas capacidades de seus jogadores apesar dos resultados decepcionantes.

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E disse: "Conheço os jogadores e sei o que são capazes de oferecer. Mostramos isso em alguns momentos, e vimos um lampejo do nosso potencial na última partida. Precisamos nos mexer e promover uma mudança rápida".

Carrick acrescentou: "Temos dois jogos importantes nesta semana, e esta é mais uma grande oportunidade de atacar e proporcionar uma grande noite para nós", em referência à importância do confronto europeu e aos desafios que aguardam a equipe nos próximos dias.

O calendário de jogos não concede ao Manchester United muito fôlego, já que ele recebe a Roma antes de disputar dois confrontos difíceis contra Aston Villa e Liverpool pela Premier League inglesa, o que coloca a equipe diante de um verdadeiro teste para recuperar o equilíbrio.

Em outro contexto, Carrick defendeu seus jogadores das críticas relacionadas à disciplina dentro de campo, afirmando que a queda de rendimento não está ligada à falta de comprometimento.

E disse: "Já disse isso antes, não tenho a menor dúvida sobre o comprometimento dos jogadores. Podemos tomar decisões melhores, mas não há nenhuma falta de comprometimento, em absoluto".