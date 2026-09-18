Em um movimento inesperado, o astro espanhol Ferran Torres incendiou as redes sociais com uma mensagem breve e enigmática, que abriu as portas para uma onda de especulações sobre seu futuro e sua postura diante dos próximos compromissos.

Por meio do recurso "stories" em sua conta oficial no Instagram, Torres publicou uma mensagem breve na qual disse: "Já venho pensando nisso há um tempo, e quero avisar que vocês não verão meu rosto na próxima semana", sem esclarecer quaisquer detalhes adicionais.

A mensagem, que não passou de uma única linha, foi suficiente para provocar um grande estado de confusão entre seus torcedores, especialmente por ter surgido em um momento extremamente delicado.

Esse mistério vem apenas dias depois da notável atuação do jogador com a camisa de seu clube, quando conseguiu marcar 6 gols em 5 partidas, sendo 3 gols no campeonato e outros 3 na Liga dos Campeões da Europa, o que o tornou um dos principais destaques da equipe no início da temporada, após sua transferência ao clube vindo do Barcelona no último verão.

https://www.instagram.com/ferrantorres/?hl=ar

A questão tem relação com a Espanha?

Aumentou a perplexidade dos torcedores o fato de a mensagem ter coincidido com o anúncio da lista da seleção da Espanha para disputar a Liga das Nações da Europa durante a próxima data Fifa, que contou com a presença do nome de Torres, campeão da Copa do Mundo com a seleção espanhola, entre os convocados na sexta-feira.

Até o momento não ficou claro se a mensagem de Torres tem relação com uma decisão técnica referente à seleção, com motivos pessoais, ou até mesmo com um novo passo profissional, o que deixou todos em estado de expectativa.

Até agora nenhum comentário oficial foi divulgado, nem por parte do jogador, nem de seu clube, o Paris Saint-Germain, nem da Federação Espanhola de Futebol, para esclarecer a verdade por trás da mensagem, enquanto o meio esportivo aguarda o que a próxima semana revelará sobre o segredo desse desaparecimento repentino.