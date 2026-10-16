O jornalista espanhol Josep Pedrerol, apresentador do famoso programa "El Chiringuito", provocou grande polêmica nas redes sociais ao defender com força a remontada do Real Madrid diante da Roma, afirmando que a emocionante vitória conquistada pelo time merengue vai além de uma simples virada no placar, antes de enviar um recado à torcida do Barcelona, em declarações que foram recebidas por diversos seguidores com ironia e críticas.

Pedrerol iniciou o programa da noite da última quinta-feira falando sobre a virada do Real Madrid sobre a Roma, aproveitando a oportunidade para responder às provocações de alguns torcedores do Barcelona contra o time merengue, e também contra o brasileiro Vinicius Junior e o técnico José Mourinho.

O apresentador do "El Chiringuito" disse: "Os torcedores do Barcelona estão excessivamente confiantes. Zombam do Real Madrid, de Vinicius, de Mourinho e da remontada de ontem. Vou dizer uma coisa a vocês: aquela noite foi maior do que uma simples remontada, foi como meio título".

Com essa declaração, Pedrerol quis enfatizar a importância do triunfo e elogiar a capacidade do Real Madrid de superar as dificuldades e buscar a virada em uma partida que pareceu complicada em diferentes momentos, depois de transformar a desvantagem de 1 a 3 em uma vitória por 4 a 3 nos minutos finais do jogo.

Declarações de Pedrerol abrem a porta para a ironia

Mas as palavras do apresentador não foram aceitas unanimemente pelos torcedores. Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", vários seguidores consideraram que descrever a vitória como equivalente a "meio título" é exagerado, especialmente porque a temporada ainda está no começo e porque o triunfo, apesar da emoção da virada no placar, não encerrou os questionamentos sobre o nível técnico apresentado pela equipe durante a partida.

A comparação feita por Pedrerol entre a remontada e a conquista de meio título rapidamente encontrou caminho para comentários irônicos, que se concentraram na dimensão da celebração por uma vitória em outubro, num momento em que a competição ainda é longa e nenhum título foi definido.

Um seguidor escreveu em resposta à publicação do programa "El Chiringuito": "Vocês não se cansam de ser motivo de piada?".

Outro torcedor ironizou as celebrações que se seguiram ao triunfo, perguntando: "A que horas vai ser o desfile de comemoração na Cibeles amanhã?", em referência à famosa praça onde os torcedores do Real Madrid celebram os títulos do clube.

Outro seguidor comentou no mesmo tom irônico: "Mais um ano em que o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões são decididos em outubro. Rumo à Cibeles!".

Críticas ao nível do Real Madrid apesar da remontada

As reações não se limitaram à ironia em relação às declarações de Pedrerol, estendendo-se também a críticas à situação do Real Madrid no aspecto esportivo, já que alguns seguidores consideraram que a virada no placar não é suficiente para ignorar os problemas que apareceram durante a partida.

Em um comentário mais ácido, um usuário escreveu: "Terceira temporada consecutiva sem nenhum título e, mesmo assim, todos estão felizes".

Esses comentários refletiram a divisão entre quem celebrou a capacidade do Real Madrid de reverter a desvantagem e conquistar uma vitória emocionante e quem considerou que o exagero na comemoração de um único triunfo não corresponde ao tamanho dos desafios que esperam a equipe ao longo da temporada.