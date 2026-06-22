“Vocês não conhecem os fundamentos do futebol”... A declaração de Mancini provoca revolta entre a torcida saudita

A dura derrota sofrida pela seleção saudita diante da Espanha por 4 a 0 na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 provocou uma onda de indignação entre a torcida do “Verde”, que criticou duramente o técnico grego Georgios Donis e os jogadores após o fraco desempenho da equipe.

A seleção saudita esteve muito aquém do nível que havia mostrado contra o Uruguai na primeira rodada, não conseguindo criar nenhuma chance real de gol contra a Espanha, perdendo a maioria dos duelos individuais e enfrentando problemas evidentes na posse de bola e na construção de jogadas, além dos erros defensivos que resultaram em quatro gols sofridos.

Com o aumento das críticas, a torcida saudita voltou a divulgar declarações anteriores do zagueiro Ali Al-Bulaihi, nas quais ele falava sobre a passagem do técnico italiano Roberto Mancini pela seleção nacional.

Leia também... “Consegui com o Barcelona”... Por que a Arábia Saudita não atendeu aos alertas de Yamal?

Al-Bulaihi afirmou em declarações anteriores que Mancini costumava fazer críticas severas aos jogadores durante sua passagem, chegando a dizer a eles: “Vocês não sabem jogar futebol e não dominam o básico”.

A torcida da seleção saudita citou as declarações anteriores de Mancini, considerando que o que aconteceu contra a Espanha reavivou muitas das observações que o técnico italiano repetia durante sua passagem pela seleção. A torcida considerou que o desempenho dos jogadores — seja no posicionamento, no manejo da bola sob pressão ou na perda de duelos individuais — conferiu maior credibilidade a essas declarações, especialmente após a incapacidade de acompanhar a seleção espanhola em diversos aspectos da partida.









