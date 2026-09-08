Vocês não assistem aos jogos ou são cegos? Ex-astro do Paris Saint-Germain critica as escolhas da Bola de Ouro

Ao contrário de todas as expectativas, Désiré Doué, estrela do Paris Saint-Germain, não esteve entre os trinta jogadores indicados ao prêmio Bola de Ouro, situação que provocou a indignação de Jérôme Rothen, ex-astro da equipe francesa.

Trata-se de uma das ausências surpreendentes na lista reduzida de 30 jogadores para a Bola de Ouro, pois enquanto o Paris Saint-Germain conta com dez jogadores, o nome de Désiré Doué está completamente ausente.

Doué encerrou a última temporada na décima quarta posição e conquistou o prêmio Golden Boy, e o ex-jogador do Rennes marcou cinco gols em 13 partidas na Liga dos Campeões da Europa, mas não marcou nenhum gol a partir do jogo de volta das quartas de final.

Jérôme Rothen, ex-astro do Saint-Germain e do Monaco, considera que a ausência do internacional francês (assim como Bradley Barcola), que também chegou às semifinais da Copa do Mundo com a França, é algo ilógico, afirmando que o jogador de 21 anos tinha uma chance forte de vencer o prêmio.

Rothen disse, conforme noticiado pela rede "RMC sport": "Ou eles são cegos, ou não assistem aos jogos. Olhando para a campanha do Paris Saint-Germain no ano passado, se Désiré Doué fosse um jogador mediano, vocês acham que ele teria jogado todas as partidas importantes? Luis Enrique o teria deixado de fora, especialmente com o acirramento da concorrência".

E acrescentou: "Doué sempre jogou as partidas importantes. Vejam os jogos dele até a final da Liga dos Campeões da Europa; muitas vezes é ele quem faz a diferença. Na semifinal e na final, foi um dos melhores jogadores".

E prosseguiu: "É concebível deixá-lo de fora da lista dos trinta jogadores e adicionar outros jogadores? Às vezes ele faz jogadas desnecessárias. Por que ele faz isso? Quando a pessoa se sente superior, pode querer se exibir. Pode tentar fazer uma jogada complicada. Isso não significa que ele se tornou arrogante ou que é uma pessoa ruim".

E continuou sua fala: "Contra o Rennes (na primeira rodada do Campeonato Francês), o Paris Saint-Germain se salvou graças a Ferran Torres, mas felizmente Désiré Doué estava presente. Foi o único que teve vitalidade. Por que ele desapareceu da lista?".

Ao lado de Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro na última temporada, outros jogadores do Paris Saint-Germain ainda concorrem ao prêmio: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves e Willian Pacho.

Os espanhóis, campeões da última Copa do Mundo nos Estados Unidos, são os mais representados, com seis jogadores, entre eles Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri e Ferran Torres, novo jogador do Paris Saint-Germain.

Lionel Messi, vencedor da Bola de Ouro oito vezes e vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina, que anunciou sua aposentadoria da seleção há poucos dias, também segue como candidato a vencer o prêmio pela nona vez.

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