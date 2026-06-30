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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vocês me abandonaram... Bielsa dirige palavras duras aos jogadores do Uruguai após a eliminação da Copa do Mundo

Uruguai x Espanha
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M. Bielsa
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Incerteza sobre o futuro do técnico argentino

A seleção do Uruguai foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, com um desempenho extremamente decepcionante, tendo somado apenas dois pontos com os empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde, antes da derrota para a Espanha.

A eliminação da equipe de Marcelo Bielsa teve repercussões no Uruguai, onde o técnico argentino — sobre o qual há muito circulavam rumores de tensão em sua relação com alguns jogadores — está sendo alvo de intenso escrutínio.

A rede “ESPN” revelou hoje, terça-feira, o que Bielsa disse aos seus jogadores no vestiário, logo após a eliminação da Copa do Mundo.

E acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, que suas palavras — que, segundo se diz, foram dirigidas principalmente aos jogadores mais experientes — foram duras: “Saio da Copa do Mundo triste porque vocês me abandonaram”.

Todo esse episódio ocorre em um momento extremamente delicado para o técnico argentino, cujo futuro na seleção uruguaia ainda é totalmente incerto.

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Bielsa aumentou essa incerteza com suas declarações de despedida na coletiva de imprensa após a eliminação, quando disse: “Como minha passagem por aqui será lembrada? Como um período que não rendeu nada”.


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