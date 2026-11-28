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A polêmica de arbitragem voltou a perseguir o Real Madrid após a derrota por 2 a 1 para o Deportivo Alavés, no Santiago Bernabéu. A imprensa madrilenha destacou um lance controverso nos primeiros minutos da partida, quando Jude Bellingham sofreu um puxão claro de Pablo Ibáñez dentro da área, sem que o árbitro César Soto Grado marcasse falta ou que o árbitro de vídeo interviesse para revisar o lance.

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O jornal espanhol “Defensa Central” informou que o lance aconteceu aos 16 minutos, quando Bellingham se preparava para alcançar um cruzamento após cobrança de escanteio. Ibáñez, então, segurou sua camisa e o impediu de subir para cabecear, e o jogador do Real Madrid caiu no gramado, em meio a reclamações pela não marcação do pênalti, apesar de o puxão ter sido evidente e ter afetado diretamente a capacidade do atleta de disputar a bola.

Para o jornal, o lance exigia a marcação de pênalti a favor do Real Madrid, e a ausência de intervenção do árbitro de vídeo (VAR) aumentou os questionamentos sobre a decisão, sobretudo porque não se tratou de um simples contato dentro da área, mas de um puxão na camisa de Bellingham que o impediu de chegar à bola.

Naquele momento, o placar ainda marcava 0 a 0. Mais tarde, o Alavés conseguiu abrir o placar com Toni Martínez.

O jornal também apontou uma ironia da arbitragem na partida: o primeiro gol do Alavés foi validado apesar das reclamações de Dean Huijsen sobre uma falta no lance que terminou com o gol de Toni Martínez, já que o árbitro entendeu que o zagueiro do Real Madrid não sofreu infração que justificasse a paralisação do jogo.

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No segundo tempo, Soto Grado recorreu ao VAR para revisar a queda de Bellingham dentro da área, voltou atrás na marcação do pênalti e decidiu advertir o jogador por simulação, antes de expulsá-lo pelo segundo cartão amarelo.

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O “Defensa Central” também destacou o histórico de Soto Grado em jogos do Real Madrid na LaLiga, explicando que ele apitou 23 partidas da equipe na competição entre as temporadas 2019-2020 e 2025-2026. Nesse período, o Real somou 14 vitórias, 7 empates e duas derrotas, conquistando 49 pontos.

Ele também apitou um jogo da equipe na Copa do Rei e outro na Supercopa da Espanha, ambos vencidos pelo Real Madrid.

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No aspecto disciplinar, os jogadores do Real Madrid receberam 52 cartões amarelos nessas 23 partidas, contra 54 dos adversários, enquanto esses confrontos tiveram quatro expulsões de atletas do Real e três de rivais. Quanto aos pênaltis, Soto Grado marcou cinco a favor do Real Madrid e quatro contra, segundo os números apresentados pela reportagem, que considerou que o pênalti não marcado em Bellingham elevaria para seis o total de penalidades a favor da equipe.

O jornal não se limitou ao jogo contra o Alavés e relembrou um episódio anterior envolvendo Soto Grado e o Real Madrid, diante do Osasuna, em 27 de outubro de 2021. Na ocasião, a partida terminou empatada sem gols no Santiago Bernabéu, em meio a reclamações dos jogadores do Real por apenas quatro minutos de acréscimo.

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Segundo o jornal, as câmeras de TV flagraram a resposta do árbitro aos protestos dos jogadores: “Vocês jogaram 90 minutos inteiros, então não venham reclamar comigo agora”. Mais tarde, ele pediu desculpas pelo comentário, em um episódio que voltou a colocar em pauta sua condução dos jogos do Real Madrid.