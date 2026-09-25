Na época, a Roma queria entregar a Dybala a lendária camisa 10, mas o ídolo do clube Totti barrou a ação nos bastidores.

Como o campeão do mundo de 2006 relata em seu livro, a diretoria do clube giallorosso o procurou indiretamente na ocasião para aprovar a questão. O plano do consórcio proprietário norte-americano previa que Totti entregasse pessoalmente ao novo reforço o número carregado de simbolismo, no âmbito de uma apresentação espetacular no Colosseo Quadrato.

Segundo o próprio Totti, sua reação foi de incredulidade. Sua resposta foi: "Vocês estão todos loucos?" Para o ex-capitão, não se tratava de ciúme, mas de não receber a responsabilidade por uma decisão que ele próprio não havia tomado.

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Qual número de camisa Paulo Dybala usou na Juventus de Turim?

Aos dirigentes, ele deixou livre a possibilidade de entregar a camisa por conta própria: "Se vocês têm coragem, então entreguem vocês mesmos a ele." Dirigindo-se ao jogador, Totti ressaltou sua admiração: "Não tenho nada contra o jogador. Pelo contrário, gosto muito dele, também como pessoa. Ele é um cara ótimo. Mas respondi: se vocês pretendem fazer isso, então façam, sem me envolver nisso."

Dybala se transferiu da Juventus de Turim para a capital italiana, onde antes também havia atuado com a camisa 10. Após o veto da lenda do clube, o argentino acabou escolhendo a 21, que já havia usado no início de sua passagem por Turim.

Totti justificou: "Eu não queria que a responsabilidade pela escolha de outro número, uma decisão com a qual eu não tinha absolutamente nada a ver, recaísse sobre mim. A camisa 10 da Roma tem peso e isso inevitavelmente levaria a comparações comigo mesmo." Do ponto de vista esportivo, ele segue vendo o jogador de ataque de forma positiva até hoje: "Para mim, vale o seguinte: se Dybala estiver em forma, pode fazer a diferença."

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Francesco Totti não quer ver a camisa 10 da Roma ser entregue a jogador estrangeiro

De maneira geral, Totti se posiciona contra a ideia de que seu antigo número de camisa nunca mais seja usado: "Quero me expressar de forma muito clara: eu jamais aposentaria em definitivo a camisa 10 da Roma. Seria como negar às crianças um sonho maravilhoso. Todos os dias espero que surja um novo Totti. Alguém que tenha nascido em Roma e crescido em Roma e que escolha a Roma para a vida inteira, para a eternidade."

Já no caso de jogadores estrangeiros, ele vê a entrega com ressalvas: "Outra coisa seria dar essa camisa a alguém que vem do outro lado do mundo, fica só por um período limitado e depois vai embora. É um símbolo importante e significativo demais, que só deveria ser confiado a alguém que potencialmente possa jogar na Roma por 15 ou 20 anos."