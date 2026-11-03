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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, deu um recado duro aos jogadores: o início perfeito na Champions League não significará nada quando enfrentarem o Villarreal. Apesar das vitórias dominantes sobre Manchester City e Barcelona, o espanhol acredita que a acomodação é a maior ameaça à ambição do clube de conquistar o título europeu pela terceira vez consecutiva.

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Início perfeito não garante nada

O PSG teve um início impecável em sua mais recente campanha europeia e ocupa a liderança da tabela nesta fase inicial. Bicampeão consecutivo da Champions League, o clube venceu Manchester City e Barcelona por 4 a 2, com atuações convincentes.

No entanto, a próxima visita ao Estadio de la Ceramica representa um desafio diferente. O Villarreal mostrou sua força ofensiva no compromisso continental anterior: abriu 2 a 0 contra o Liverpool, mas acabou derrotado por 4 a 3 em um jogo apertado.

“Vencer será impossível”

Luis Enrique aproveitou a coletiva de imprensa antes da partida para exigir comprometimento total, deixando de lado as recentes vitórias de destaque. Ele alertou o elenco de que se acomodar após esses triunfos inevitavelmente levaria ao desastre diante do adversário espanhol.

“Se vocês acham que [os resultados até agora] vão nos fazer vencer o jogo de amanhã, estão completamente enganados”, declarou o técnico do PSG. “Vencer será impossível se vocês não tiverem ambição, determinação e capacidade de correr durante toda a partida.”

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Ele acrescentou: “Vamos enfrentar um Villarreal forte, que teve uma sequência difícil de jogos até agora. É uma equipe muito boa, comandada por um técnico muito bom. Teremos de mostrar desde os primeiros minutos que estamos prontos e que temos a ambição de vencer. Os resultados anteriores não servem de absolutamente nada para este jogo.”

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Aprendendo com os erros do passado

O clube francês quer evitar a todo custo repetir tropeços anteriores na Europa. Apesar do domínio atual, o técnico do PSG ressaltou que um bom começo não garante nada.

“No ano passado, começamos como nesta temporada e não terminamos entre os oito primeiros”, alertou Luis Enrique. “Esta é a Champions League. Amanhã, é fundamental estar preparado para qualquer cenário. Queremos melhorar nossa campanha na fase de liga em relação ao ano passado.”

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Ao comentar a atmosfera hostil que espera a equipe na Espanha, ele observou: “Não preparamos esta partida de forma diferente. Há pontos importantes a considerar: queremos jogar bem sempre, independentemente da partida ou dos jogadores. Amanhã, veremos, em um estádio diferente, que representa a essência do futebol, e diante de uma grande equipe. Será difícil superar a pressão deles. Será um teste, e eu gosto disso. Temos de estar atentos a tudo.”

O técnico do Villarreal, Inigo Perez, vê a partida como o principal parâmetro para avaliar sua equipe, atualmente em oitavo lugar em La Liga. “O jogo que temos amanhã é importante por si só, pela posição do adversário”, afirmou Perez. “Que cenário melhor, que equipe melhor nesta competição nos últimos dois anos para reafirmar essa convicção que temos desenvolvido?”

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Problemas com lesões aumentam para o PSG

O PSG terá de enfrentar esse importante desafio na Espanha com um elenco bastante desfalcado. Ousmane Dembele, Marquinhos e Nuno Mendes, peças importantes da equipe, continuam fora para a viagem.

Além disso, o clube terá um desfalque de longa duração no ataque. Khvicha Kvaratskhelia terá pela frente um longo período de recuperação após uma cirurgia no joelho, depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior durante a recente vitória sobre o Barcelona. O aumento dos problemas físicos obrigará Luis Enrique a testar a verdadeira profundidade de seu elenco na tentativa de manter a sequência de vitórias.