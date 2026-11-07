“Vocês ainda não viram minha melhor versão”: Bradley Barcola fala com sinceridade sobre início lento no Liverpool

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Bradley Barcola admitiu que os torcedores do Liverpool ainda não viram sua melhor versão desde sua transferência do Paris Saint-Germain no verão europeu por um valor elevado. O atacante francês tem tido dificuldades para manter a regularidade desde que chegou a Anfield. Seus três gols saíram em uma única partida, mas ele afirma que as coisas estão melhorando cada vez mais à medida que seus novos companheiros aprendem a aproveitar seus pontos fortes.

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Barcola admite que ainda não está em sua melhor forma pelo Liverpool

Barcola chegou ao Liverpool por £ 123 milhões, vindo do PSG, atual campeão da Champions League, em uma contratação que muitos consideraram um grande acerto. No entanto, ele ainda não conseguiu impressionar com regularidade: seus três gols pelo clube saíram na vitória por 6 a 3 fora de casa contra o LASK.

Em entrevista ao Liverpool Echo, Barcola reconheceu que ainda está se adaptando à Inglaterra. "Não, acho que ainda não estou na minha melhor forma", disse. "Vocês ainda não viram a minha melhor versão. Além disso, estamos trabalhando com meus companheiros de equipe para que eles possam aproveitar ao máximo meus pontos fortes."

Barcola confia que entrosamento com companheiros vai melhorar

O jogador de 24 anos acredita que chegará à sua melhor forma quando estiver plenamente entrosado com os novos companheiros e afirma que já há sinais claros de evolução em seus primeiros meses na Premier League.

"Então, sim, acho que, quando desenvolvermos de fato esse entrosamento, as coisas vão melhorar muito", continuou Barcola. "E acho que as coisas estão melhorando o tempo todo. As pessoas estão começando a entender muito melhor meu estilo de jogo. Acho que está indo muito melhor."

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Barcola explica por que era o momento certo para deixar o PSG

Barcola tomou a importante decisão de deixar o PSG para ser titular com regularidade no Liverpool e falou sobre a escolha de encarar um novo desafio. "Para mim, era o momento certo para deixar o PSG", acrescentou. "Passei muitos anos ótimos lá e conquistei uma quantidade enorme de títulos. Mas havia chegado a hora. Foi bastante difícil porque, lá, éramos uma verdadeira família. Tínhamos construído algo muito especial juntos.

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"Além disso, foi muito difícil sair e me despedir dos meus companheiros de equipe. Mas, no fim das contas, o futebol é assim. Desde pequeno, sempre tive a ambição de jogar na Premier League. Quando um clube como o Liverpool faz uma proposta, é algo muito bom. Não tive dúvidas e simplesmente sabia que precisava vir para cá. Estou feliz por estar aqui e espero que as coisas corram bem para o PSG."

O que vem pela frente para Barcola no Liverpool?

O Liverpool vai precisar de muito mais de Barcola para justificar os £ 123 milhões pagos por ele, tanto em resultados concretos quanto em sua influência geral no jogo. Até agora, ele tem se mostrado relutante em partir para cima dos defensores e usar sua velocidade impressionante, o que indica falta de confiança.

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Barcola também ainda não conseguiu se entrosar plenamente com os companheiros de equipe, e o Liverpool espera que a sintonia da qual ele fala chegue o quanto antes.