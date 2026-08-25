"Vocês acompanham o Campeonato Saudita?": Xavi envia mensagem direta antes de sua missão com a Holanda

Com um largo sorriso e fones de ouvido para acompanhar a tradução, o espanhol Xavi Hernández apareceu diante da imprensa no município holandês de Zeist durante sua apresentação oficial como técnico da seleção principal da Holanda.

Após os discursos do diretor esportivo Nigel de Jong e do ex-craque Clarence Seedorf, Xavi aplaudiu calorosamente e retirou os fones, agradecendo à Federação Holandesa e declarando, segundo o jornal holandês "AD": "Tenho uma ligação estreita com este país, e sinto que hoje ingressei na universidade do futebol".

O treinador espanhol acrescentou em seu discurso de abertura: "Quero criar um espírito de família aqui; precisamos começar a impor o controle e demonstrar paixão. Mas estou aqui para vencer, e repito mais uma vez: estou aqui apenas para vencer. Acredito nas capacidades dos jogadores e agradeço a todos por essa confiança. Estou completamente pronto para começar o trabalho, no mais alto grau de prontidão".

Xavi prosseguiu falando sobre a identidade do futebol holandês: "Sou estrangeiro, mas aprendi com essa escola e essa universidade quando era jogador, e agora quero retribuir. Sinto o tamanho da pressão, mas adoro os desafios e sou uma pessoa que ama vencer".

Xavi se recusou a entrar nos tropeços do passado, como o fracasso na última Copa do Mundo nos Estados Unidos e a eliminação diante do Marrocos em Monterrey, dizendo: "Assisti a muitas partidas, mas não gosto de falar do passado. Tenho todo o respeito pelo que fizeram Ronald Koeman e Louis van Gaal, mas estou aqui pelo futuro".

Sobre seu contato com os integrantes da seleção, Xavi disse: "Já comecei a me comunicar com os jogadores, à frente deles o capitão Virgil van Dijk, e também Frenkie de Jong. Quanto à exclusão de alguns elementos experientes, ainda não fechei a lista para os jogos internacionais, e ela estará pronta nas próximas semanas".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



O ex-craque espanhol enfatizou seu desejo de devolver o prestígio à Holanda: "A Espanha possui uma estrutura ampla que sua federação conseguiu consolidar ao longo dos anos, e queremos aplicar isso aqui; meu desejo é que 18 milhões de holandeses desfrutem do futebol que vamos apresentar".

Sobre sua influência do lendário Johan Cruyff, ele esclareceu: "Mantive contato constante com Cruyff em seus últimos dias. Johan era sempre positivo, mesmo durante o período de sua doença. Quero implantar esse espírito direto e ajudar meus jogadores".

Olhando para seus planos de escolha da lista, Xavi disse: "Minha comissão técnica tem uma agenda intensa para acompanhar o maior número de jogadores nas próximas partidas. Os nomes e as idades não me importam em absoluto, e a porta está aberta para quem apresentar o melhor desempenho. Kees Smit? Sim, eu o conheço, e ele foi avaliado recentemente, e temos três semanas para fechar a lista. Quando eu tinha 17 anos, Louis van Gaal me deu total confiança".

E acrescentou: "Como treinador, não tenho medo de contar com os jovens. A cultura do futebol holandês é agradável, mas quero aproximar desempenho e resultados, pois o controle e a bola atraente aproximam você da vitória. E sobre a convocação de jogadores que atuam no Campeonato Saudita, eu digo: por que não? Vocês acompanham esse campeonato? Ele tem níveis muito fortes".

Xavi não se incomodou com os relatos que apontaram para uma negociação da Federação Holandesa com Pep Guardiola e Arne Slot antes dele, dizendo rindo: "Cheguei depois de Guardiola e Slot? O que importa é que fui eu quem subiu ao pódio! Não me importo nem um pouco de ter sido a terceira opção, pois essa nomeação é uma medalha em meu peito".

Sobre os atuais desequilíbrios no futebol holandês, ele respondeu: "Essa é uma pergunta para Nigel de Jong, mas buscamos juntos estabelecer uma nova filosofia. Esperamos alcançar resultados rápidos e apresentar níveis elevados, pois a Holanda é rica em talentos e precisamos escolher com precisão".

Xavi encerrou suas declarações apontando para os objetivos distantes: "O projeto é de longo prazo, e nossa classificação para a Copa do Mundo de 2030 na Espanha me dá motivações redobradas, mas nosso foco imediato está atualmente na Liga das Nações da Europa e nas eliminatórias para a Eurocopa".