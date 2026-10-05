"Você vai para o cemitério dos elefantes": campeão mundial faz duro alerta a Cristiano Ronaldo

O francês Bixente Lizarazu, ex-campeão mundial e europeu, dirigiu um alerta em tom severo a Cristiano Ronaldo sobre a maneira como sua trajetória com a seleção de Portugal pode terminar, considerando que o "ego" que teve papel importante em sua chegada ao topo pode se transformar em seu maior adversário na fase final de sua caminhada.

Segundo o jornal português "Record", Lizarazu responsabilizou a Federação Portuguesa, o técnico Jorge Jesus e Ronaldo pela crise atual, advertindo que a continuidade do desentendimento dessa forma seria um "erro grave", considerando a posição que o capitão do Al-Nassr ocupa na história do futebol português.

O ex-internacional francês afirmou que encerrar a relação de Ronaldo com a seleção dessa maneira seria catastrófico do ponto de vista da imagem, ressaltando a necessidade de se chegar a uma fórmula que preserve a posição do jogador e lhe dê uma despedida à altura de sua trajetória excepcional com Portugal.

Lizarazu abordou as dificuldades que os grandes jogadores enfrentam com o avançar da idade, apontando que o maior desafio diante de Ronaldo está em aceitar o declínio de algumas de suas capacidades físicas, depois de ter passado sua carreira apresentando-se como um jogador que não para e não conhece limites.

O campeão mundial de 1998 entende que a solução está num diálogo claro entre Ronaldo, Jesus e a Federação Portuguesa, por meio do qual se defina de forma explícita o papel do jogador, seja participando por períodos determinados ou descansando em algumas partidas, advertindo que fazer-lhe promessas de participação e depois mantê-lo no banco de reservas pode minar a confiança entre as partes.

Lizarazu relacionou a crise à natureza competitiva da personalidade de Ronaldo, explicando que o "ego" foi um dos segredos de seu sucesso, depois de tê-lo impulsionado a trabalhar de forma excepcional e a quebrar recordes, mas que agora pode se transformar num fator contra ele caso não aceite as exigências da fase final de sua carreira.

Lizarazu encerrou sua mensagem com um duro alerta a Ronaldo, dizendo: "Essa era a sua força, mas agora é o seu pior inimigo; porque você chegou à idade que chegou, e vai terminar no cemitério dos elefantes, eu lhe garanto isso".