Você teve a intenção de ofender a seleção do Iraque? Deschamps: Jogamos cartas em vez de futebol

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, fez declarações polêmicas e irônicas durante a coletiva de imprensa que se seguiu à partida dos “Galo”, contra o Iraque, revelando bastidores inusitados que antecederam o início do jogo no âmbito da Copa do Mundo de 2026.

Em resposta a uma pergunta sobre o longo atraso antes do apito inicial, Deschamps disse, durante a coletiva de imprensa pós-jogo: “Jogamos o jogo. Não, tudo bem, estávamos esperando, nossos horários eram constantemente antecipados”. A ironia francesa resumiu a confusão que tomou conta das duas seleções devido às condições climáticas.

O técnico dos campeões mundiais de 2018 explicou que “choveu torrencialmente, o que deixou o gramado extremamente pesado. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, assim como para os jogadores da minha equipe”.

As chuvas torrenciais transformaram a grama em um atoleiro, o que obrigou todos a repensarem suas estratégias e afetou diretamente os planos das comissões técnicas antes da partida.

Arnold pede 20 minutos... e nada de arriscar

Deschamps revelou que o mais importante para o técnico da seleção iraquiana, o australiano Graham Arnold, foi “reservar 20 minutos para um aquecimento adicional e não correr riscos”, já que o técnico iraquiano priorizou a segurança de seus jogadores em vez de seguir o cronograma, em uma decisão lógica diante de um gramado que todos descreveram como “pesado e perigoso”.

Os repetidos atrasos nos horários e a espera pela melhora das condições climáticas colocaram os jogadores da França em um estado de expectativa ao qual não estavam acostumados, e Deschamps observou que a situação era estranha para toda a equipe, desde a comissão técnica até os jogadores, acostumados à precisão e à disciplina nas principais competições.

As declarações irônicas de Deschamps não esconderam seu descontentamento com as circunstâncias, mas, ao mesmo tempo, refletiram o senso de humor com que ele enfrentou uma situação excepcional.. Assim, em uma noite em que o destaque deveria ter sido a tática e os gols, a chuva, a espera e o “jogo de cartas” tornaram-se os assuntos secundários que roubaram a cena antes mesmo do apito inicial.