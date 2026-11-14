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Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, rejeitou associar a pesada derrota por 4 a 1 diante da Dinamarca à ausência de Cristiano Ronaldo, afirmando que o ex-capitão da seleção tomou sua decisão por conta própria, e que os torcedores que ainda evocam seu nome não esqueceram o que ele fez por seu país ao longo de 23 anos.

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As declarações do técnico vieram depois que um grupo de torcedores deixou as arquibancadas após o quarto gol dinamarquês, repetindo o nome do astro português, em uma cena que trouxe sua presença de volta ao centro do debate, apesar de seu afastamento da seleção.

Em resposta a uma pergunta sobre se sentia falta de Cristiano Ronaldo ou se estava preocupado com sua ausência, Jesus disse que as duas coisas não têm relação uma com a outra, considerando que a saudade dos torcedores pelo jogador é algo natural, dada sua longa trajetória com a seleção.

E acrescentou: “As pessoas sentem falta dele e não esqueceram o que Cris entregou ao longo de 23 anos com a seleção nacional, mas não há como voltar atrás”.

E esclareceu sua posição pessoal, dizendo: “Se eu sinto falta dele? Como posso sentir falta dele se ele não está mais na seleção nacional? A única forma de eu sentir falta dele seria com ele ao meu lado, mas ele não joga mais, não está mais aqui, ele próprio tomou sua decisão”.

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O técnico de Portugal não escondeu seu descontentamento com a maneira como a partida terminou, destacando que sua equipe não estava preparada para perder em casa, muito menos para sofrer quatro gols.

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Ele admitiu que a seleção não teve a solidez defensiva que apresentou no confronto de ida e não conseguiu conter o ataque da Dinamarca, especialmente durante o segundo tempo, depois que o adversário impôs forte pressão e conseguiu explorar os espaços atrás dos jogadores de Portugal, enquanto os donos da casa não foram capazes de encontrar soluções ofensivas suficientes para criar chances.

Jesus esclareceu que o problema não se limitou à linha defensiva, mas começou pela incapacidade dos setores avançados de pressionar da forma necessária, o que deu aos jogadores da Dinamarca a chance de avançar com a bola e organizar seus ataques com facilidade.

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Ele apontou que o adversário marcou dois gols semelhantes por meio de cruzamentos, depois que seus jogadores se deslocaram de trás para frente e exploraram os espaços entre Alberto e Rúben Dias, elogiando a capacidade deles de ler os movimentos dos jogadores de Portugal e explorar seus pontos fracos.

Ele afirmou que sua equipe não conseguiu repetir o que havia apresentado durante a partida de ida, quando foi a parte melhor e saiu vencedora por 4 a 2.

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O treinador assumiu a responsabilidade pelo fracasso, afirmando que o fato de os jogadores não executarem as instruções está dentro de sua responsabilidade, mas também ressaltou que alguns atletas não tiveram a prontidão competitiva necessária, depois de ficarem afastados da participação em seus clubes por duas semanas.

Ele revelou que a derrota o levará a rever seus cálculos antes do confronto com o País de Gales, depois de estar pensando em dar oportunidade a alguns jogadores, mas passou a se inclinar a apostar nos atletas que apresentaram níveis convincentes e contribuíram para as quatro vitórias anteriores, em busca de recuperar o equilíbrio e garantir a classificação.

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Jesus se recusou a deixar que a derrota se transformasse em motivo para questionar o percurso da seleção durante as quatro primeiras partidas, considerando que o que aconteceu diante da Dinamarca representa uma noite ruim que não anula a força dos resultados anteriores.

E disse: “Não vou questionar a trajetória que a equipe teve naquelas quatro partidas, nas quais conquistamos vitórias contundentes”.

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E acrescentou que foi ao vestiário após a partida para levantar o moral dos jogadores e lembrá-los de que ainda estão na liderança do grupo, e de que têm uma última chance de garantir a primeira colocação, enfatizando que a derrota foi pesada, mas que a Dinamarca mereceu a vitória.

O técnico admitiu que sofrer gols em sequência afetou o estado psicológico dos jogadores, depois que a confiança deles na capacidade de reagir diminuiu com o aumento da diferença no placar.

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Ainda assim, ele ressaltou a necessidade de superar os efeitos da derrota e focar no próximo confronto, que representa a última oportunidade para a seleção portuguesa confirmar sua liderança e garantir a passagem às quartas de final.