"Você precisa parar": lenda do Al-Nassr envia mensagem chocante a Cristiano Ronaldo

Fahd Al-Hurifi, ídolo do Al-Nassr, enviou uma mensagem chocante ao astro português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, pedindo que ele pare de jogar futebol neste momento.

O Al-Nassr venceu o visitante Neom por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na última terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

A partida teve atuação modesta de Ronaldo, que desperdiçou um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, mas completou o jogo até o fim sem ser substituído.

Fahd Al-Hurifi publicou, em sua conta pessoal na rede social "X", um trecho de vídeo de sua fala no programa "Dourina Gheir" sobre o papel negativo que o astro português apresentou na partida.

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Al-Hurifi comentou sobre o vídeo, dizendo: "Ronaldo chegou a um nível futebolístico assustador, e essa é a situação dos jogadores que dependiam mais da intensidade, da força e da movimentação do que da habilidade; com a idade, não conseguem segurar a bola nem se apoiar nela".

E acrescentou: "Quando a coisa chega ao ponto de o principal jogador da equipe, seu armador e motor, não querer te passar a bola para não te deixar em uma situação constrangedora, e querer o mais fácil para você, saiba que seu nível futebolístico está assustador e você deve parar".

Vale lembrar que Ronaldo disputou 10 partidas pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar apenas 5 gols, com uma média de um gol a cada duas partidas.