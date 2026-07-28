"Você pode se perder aqui": Dumfries descreve seu deslumbramento com os primeiros dias no Real Madrid

O holandês Denzel Dumfries, novo reforço do Real Madrid, demonstrou grande alegria após realizar seu primeiro treino oficial com o time merengue, afirmando que sua chegada ao clube representa uma etapa excepcional em sua trajetória no futebol.

Dumfries afirmou, em declarações ao canal oficial do clube: "Sinto-me muito bem após o primeiro treino, e estou feliz por voltar a trabalhar depois do fim das férias; é uma grande honra estar aqui".

O lateral holandês manifestou seu deslumbramento com a infraestrutura do clube merengue, dizendo: "As instalações aqui são impressionantes e tão grandes que você pode se perder rapidamente, mas todos aqui me ajudam a saber onde fica cada coisa".

E acrescentou, sobre seus sentimentos após o início dessa experiência: "Estou muito orgulhoso de fazer parte deste clube histórico, e o começo foi muito positivo".

Dumfries elogiou o clima dentro dos vestiários e a calorosa recepção que teve por parte dos companheiros e da comissão técnica, apontando que alguns jogadores ainda estão de férias após a participação na Copa do Mundo, mas que os que já estão presentes o fizeram se sentir como em família. O jogador afirmou: "Temos um grande time e um grande treinador, e é maravilhoso trabalhar e aprender com eles", e mencionou, em tom de brincadeira, que começou a aprender espanhol, descrevendo a experiência como algo que será divertido.

Sobre a importância da preparação de verão, o craque holandês explicou que o período de pré-temporada é a pedra fundamental para a construção da temporada, ressaltando a importância de conhecer os novos jogadores e de trabalhar com muita seriedade durante essa fase.

Dumfries encerrou sua fala com uma mensagem especial aos torcedores do Madrid, dizendo: "Estou feliz e orgulhoso de estar aqui, e todos nós vamos lutar para alcançar nossos objetivos e fazer com que vocês tenham sempre orgulho de nós".