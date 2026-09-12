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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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"Você pode comprar um burro por 200 milhões": astro da Bélgica critica a loucura do mercado após a transferência de Bouaddi

Mercado da bola
A. Bouaddi
T. Meunier
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Meunier elogia o astro marroquino, mas está incomodado com os valores exorbitantes

O belga Thomas Meunier, atual jogador do Sunderland e ex-Lille, criticou a alta absurda nos preços dos jogadores, afirmando que o valor das transferências deixou de ser um critério lógico para avaliar o nível de qualquer jogador, isso após a transferência do marroquino Ayyoub Bouaddi para o Manchester City por 100 milhões de euros.

Meunier havia jogado ao lado de Bouaddi nas fileiras do Lille durante a temporada 2024-2025, e conhece bem o potencial que o meio-campista marroquino possui, não hesitando em elogiar seu talento, mas ao mesmo tempo recusou-se a associar seu valor à quantia enorme que o clube inglês pagou para contratá-lo.

Meunier disse, em declarações reproduzidas pela rede "Foot Mercato": "Ayyoub é um jogador incrível, mas não precisamos mais falar de dinheiro, porque não há mais nenhuma lógica no mercado de transferências".

E acrescentou o jogador belga de 35 anos: "Você pode comprar um burro por 200 milhões de libras esterlinas, e comprar um jogador muito bom por 20 milhões. Não faz mais nenhum sentido".

Bouaddi: do Lille ao Manchester City

Apesar de suas críticas ao mercado de transferências, Meunier afirmou que Bouaddi merece os elogios, depois que o jovem jogador continuou sua evolução de forma marcante desde sua estreia com o time principal do Lille.

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Bouaddi havia disputado 96 partidas com a camisa de seu clube francês, antes de chamar ainda mais a atenção durante sua participação com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, quando começou como titular em 5 das 6 partidas que Marrocos disputou no torneio.

Esse brilho levou vários dos grandes clubes europeus a entrarem em uma corrida para conseguir os serviços do jogador, entre eles Arsenal, Manchester United e Bayern de Munique, antes que o Manchester City fechasse o negócio a seu favor.

Bouaddi transferiu-se para o clube inglês por 100 milhões de euros, em um negócio recorde para o Lille, tornando o valor de sua transferência um exemplo claro da grande alta nos preços dos jogadores, algo que Meunier criticou duramente.

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