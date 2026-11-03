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O zagueiro do Paris Saint-Germain, Willian Pacho, alertou seus companheiros de equipe para não se acomodarem antes do confronto de terça-feira com o Villarreal pela Champions League. Apesar da sequência de nove vitórias do PSG em todas as competições, Pacho afirmou que o time espanhol merece muito mais do que seus resultados no campeonato nacional sugerem.

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PSG imparável se prepara para enfrentar o Villarreal fora de casa

Campeão europeu, o Paris Saint-Germain vai ao Estadio de la Ceramica enfrentar o Villarreal na noite de terça-feira em busca de manter seu aproveitamento perfeito na Champions League. A equipe de Luis Enrique começou a defesa do título de forma arrasadora, vencendo Slovan Bratislava, Manchester City e Barcelona.

O PSG chega à Espanha com nove vitórias seguidas em todas as competições. Na partida mais recente, goleou o Le Havre por 5 a 1 na Ligue 1.

O lateral-direito Achraf Hakimi marcou três gols e deu duas assistências nessa vitória, na ausência dos lesionados Ousmane Dembele e Kvaratskhelia.

Pacho alerta contra o excesso de confiança na Champions League

Em entrevista coletiva antes da partida, o zagueiro do PSG Willian Pacho insistiu que o elenco não pode subestimar o Villarreal, que atravessa dificuldades, apesar de o adversário ocupar a vice-lanterna de LaLiga. “O Villarreal é uma grande equipe. Provavelmente merecia resultados melhores do que os que obteve até agora, especialmente contra Borussia Dortmund e Liverpool”, explicou Pacho.

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“Eles gostam de ter a posse de bola e sabem controlar uma partida. Nós sempre queremos vencer e queremos depender de nós mesmos para isso.”

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“Também sabemos que cada jogo é diferente na Champions League. Este é o nível mais alto. Não dá para entrar nessas partidas com excesso de confiança”, alertou o defensor.

Defensor elogia liderança de Luis Enrique e união da equipe

Pacho, recentemente indicado como finalista da Bola de Ouro, atribuiu ao técnico Luis Enrique e ao capitão Marquinhos a manutenção dos altos padrões da equipe em Paris. “Ele é um treinador especial. Antes de ser treinador, é uma pessoa que entende muito bem seus jogadores”, disse Pacho sobre Luis Enrique.

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“Ele sabe do que os jogadores precisam. É muito claro e preciso ao falar, muito atento aos detalhes.”

Sobre Marquinhos, seu companheiro de zaga, e a profundidade do elenco, Pacho acrescentou: “Marquinhos é um jogador incrível... Quando um jogador está ausente, outro entra mantendo esse nível. Isso ajuda a equipe a manter seus padrões.”

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Campeão busca chegar a dez vitórias seguidas

O Villarreal tentará explorar a tendência do PSG de sofrer gols, já que todos os jogos da equipe francesa em competições europeias nesta temporada tiveram gols dos dois lados.

Pacho, porém, ressaltou que conquistar títulos coletivos continua sendo o único foco do PSG após dois títulos europeus consecutivos.

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“Olhamos mais para o desempenho da equipe do que para o reconhecimento individual... Isso nos dá motivação para continuar trabalhando duro”, concluiu Pacho antes do início da partida.