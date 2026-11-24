Compartilhar Siga GOAL no Google

Kevin De Bruyne criticou a imprensa italiana por criar um ambiente hostil para sua família em meio às especulações sobre seu futuro no Napoli. O meia belga se pronunciou antes do aguardado retorno ao Etihad Stadium para enfrentar seu ex-clube, o Manchester City, pela Champions League.

Publicidade

Frustração com a invasão de privacidade e as especulações sobre transferência

De Bruyne manifestou profunda frustração com notícias recentes de que poderia deixar o Estádio Diego Armando Maradona na janela de transferências de janeiro . O experiente meia, apontado como possível reforço do PSV Eindhoven, aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para comentar uma entrevista recente de sua esposa na Bélgica. Ele acredita que a imprensa italiana interpretou as declarações dela de forma intencionalmente equivocada para alimentar rumores sobre sua saída.

“Sinceramente, lamento bastante tudo isso. Se vocês lerem a matéria, que não leram, vão entender o que ela disse. Eu estava na Bélgica e, depois, começaram a dizer muitas coisas e houve muitas reações negativas contra minha esposa”, afirmou De Bruyne, segundo o Football Italia. Ele demonstrou irritação especialmente com a publicação de fotos de sua residência: “Vi fotos da minha casa na imprensa, o que não é bom. Sei que jornalistas na Itália criaram essa situação e não sei por quê. Vocês não conhecem minha vida privada, não têm o direito de comentar minha vida privada. Foi uma situação desagradável para mim e para minha esposa.”

Meia experiente evita falar sobre futuro no Napoli

De Bruyne evitou dar detalhes sobre seu futuro a longo prazo no Napoli. Ele admitiu que a proximidade de seu aniversário de 36 anos lhe dá muito a ponderar em meio à situação de seu contrato . Apesar da incerteza sobre seu próximo passo, o experiente meio-campista insistiu que segue concentrado em dar tudo pelo Napoli. Em vez de alimentar especulações, o belga ressaltou que sua prioridade imediata é manter a boa fase e ajudar o clube a enfrentar uma temporada exigente.

“Não posso dizer muita coisa neste momento. Joguei a 400% até agora. Não tenho mais 20 anos, estou quase com 36, então há muitas coisas a considerar. Neste momento, não há muito a dizer. Estou jogando bem, tentando ajudar o time a ir bem. Tivemos muitos desafios neste ano e muita coisa aconteceu”, explicou.

Publicidade Publicidade

Adaptação tática e retorno a Manchester

Apesar das distrações fora de campo, De Bruyne afirmou estar satisfeito com suas atuações individuais pelo time de Massimiliano Allegri nesta temporada. Ele observou que sua função em campo continua a evoluir à medida que se adapta a diferentes esquemas e espaços durante as partidas. O belga destacou que sua capacidade de ler o jogo segue sendo seu maior trunfo, independentemente da posição em que a comissão técnica o coloque.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Atuei em muitas funções diferentes ao longo da carreira, mudei de posição muitas vezes. Sua função sempre pode mudar no futebol. Jogo de acordo com o que sinto em campo, com os espaços que vejo e com os lugares em que acredito ser mais perigoso. Sinto que estou jogando bem neste ano, não importa em que parte do campo”, comentou De Bruyne.

Lealdade após decisão sobre as finanças do Manchester City

A entrevista coletiva também abordou a notícia de que o Manchester City foi considerado culpado por mais de 100 violações das regras financeiras da Premier League. De Bruyne, que passou uma década repleta de títulos no clube, incluindo seis conquistas da liga, não demorou a defender seu ex-clube e os laços que construiu ali. Ele afirmou que as decisões judiciais não mudariam sua visão pessoal sobre o clube nem diminuiriam o valor do esforço que dedicou em campo.

Publicidade

“Esse é o meu clube, gosto muito dos donos. Só tenho carinho por esse clube, e isso nunca vai mudar. Claro que existem regras na vida. Eu diria que todo mundo joga no limite. Quanto a mim, jogo dentro das quatro linhas, competi com outros jogadores e tive muitas experiências com meus times e com os jogadores. Para mim, é isso que mais valorizo. Mesmo mais adiante na carreira, acho que o mais importante são as relações que tive com todos e a forma como você lida com essas coisas”, concluiu.