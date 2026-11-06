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Alvino Hanafi
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“Você não pode desaparecer!”: Mohamed Salah se manifesta após Freiburg encerrar sequência do Trabzonspor

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O capitão do Trabzonspor, Mohamed Salah, pediu aos companheiros de equipe que permaneçam unidos após a sequência de sete vitórias chegar ao fim diante do Freiburg. O time turco perdeu por 1 a 0 na Liga Conferência da UEFA, e Salah assumiu pessoalmente a responsabilidade pelas chances desperdiçadas.

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Freiburg eficiente encerra sequência de vitórias do Trabzonspor

O capitão do Trabzonspor, Mohamed Salah, pediu união após ver a impressionante sequência de sete vitórias de sua equipe chegar ao fim com uma derrota por 1 a 0 em casa para o Freiburg. Lukas Kubler marcou o gol decisivo aos 14 minutos do confronto de quinta-feira pela Liga Conferência da UEFA, ao aproveitar o rebote depois que Andre Onana defendeu uma cabeçada de Junior Adamu.

Com o resultado, Trabzonspor e Freiburg ficam empatados com seis pontos após três partidas na competição.

Salah esteve no centro da reação do Trabzonspor: obrigou Mio Backhaus a fazer defesas e teve uma tentativa frustrada nos acréscimos, mas os anfitriões não conseguiram empatar.

Capitão Salah assume a responsabilidade após chances perdidas

Após o apito final, Salah não se esquivou de falar sobre sua atuação e compareceu diante da imprensa ao lado do companheiro de equipe Fabinho. “[Eu e Fabinho] sabemos que não estivemos no nosso melhor nível hoje à noite”, admitiu Salah com franqueza.

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“Tive chances que deveria ter aproveitado, e Fabinho sabe que também poderia ter feito melhor.”

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“Mas isso é futebol. Você não pode se esconder quando as coisas dão errado. Temos que permanecer unidos, especialmente em noites como esta”, cobrou o capitão.

Técnicos comentam duelo europeu equilibrado

O técnico do Trabzonspor, Thomas Reis, concordou com seu capitão sobre os momentos decisivos da partida e destacou a melhora no segundo tempo. “Sofremos um gol por um erro simples. Minha equipe reagiu muito bem no segundo tempo. Infelizmente, acabamos derrotados”, observou Reis.

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O técnico do Freiburg, Julian Schuster, elogiou tanto a qualidade do time da casa quanto a atmosfera vibrante no estádio.

“O Trabzonspor é uma equipe de muita qualidade. Jogou com muita atenção e energia”, afirmou Schuster. “Fomos muito ativos defensivamente e jogamos com muita agressividade... conquistar esses três pontos foi fundamental para nós.”

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Trabzonspor busca reação imediata

Apesar de ter tido mais posse de bola no segundo tempo, o Trabzonspor acabou derrotado após uma primeira meia hora hesitante e chances desperdiçadas por Paul Onuachu e Ernest Muci.

A equipe de Reis agora tentará deixar rapidamente o revés para trás enquanto concilia seus compromissos europeus e nacionais.

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“Agora só precisamos seguir em frente. Temos mais jogos pela frente”, concluiu Reis, enquanto o Trabzonspor busca voltar a vencer na próxima partida.