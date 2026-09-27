Jules Koundé começou como titular em apenas duas partidas desde o início da atual temporada, depois de perder a disputa pela lateral-direita para Eric García, ao mesmo tempo em que vários clubes monitoram a situação do defensor francês, preparando-se para agir por ele.

O Barcelona foi claro com Koundé sobre sua situação dentro do time e, inclusive, se mostrou aberto a ouvir as propostas apresentadas por ele. No entanto, o jogador decidiu ficar e lutar por seu espaço.

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Com o início da temporada, Koundé começou a repensar seu futuro e, embora muita coisa possa mudar no próximo período, todas as possibilidades permanecem em aberto caso sua situação atual continue.

O Barcelona havia adotado uma postura clara em relação aos dois laterais nos quais confiou no período anterior, Koundé e Alejandro Baldé.

O jogador formado nas categorias de base do clube foi informado de que terá pouquíssimos minutos e que pode ouvir propostas, enquanto a Koundé foi dito que ele ainda faz parte do projeto do time, mas que já não é um jogador estratégico para o técnico Hansi Flick e para o clube, segundo o jornal catalão "Sport".

As lacunas do Barcelona

A decisão de Flick sobre Koundé parece ser puramente esportiva, já que o treinador alemão dedica grande atenção à posição dos laterais. Quando assumiu o comando do Barcelona, ele identificou problemas nessa posição e desejava reformulá-la por completo com caras novas, depois de constatar que muitas das falhas defensivas vinham dos espaços atrás dos laterais.

Koundé começou como titular em apenas duas partidas das oito partidas oficiais que o Barcelona disputou. Todos os indícios apontam que sua participação se deveu, em primeiro lugar, à necessidade de dar descanso a Eric García, mais do que a uma mudança na hierarquia dos jogadores.

Mas a lesão de Andreas Christensen abriu para ele uma nova janela para conseguir uma oportunidade, e o defensor francês espera aproveitá-la. Se isso não acontecer, ele saberá que sua situação ficou ainda mais difícil.

Koundé tem grande valor no mercado de transferências, e seu preço é elevado, o que torna estranho vê-lo fora do time titular do Barcelona, tendo em vista que Flick confiava nele anteriormente, além da decisão do clube de renovar seu contrato até 2030.

Mas essa fase ficou no passado, e Koundé se encontra atualmente como reserva no Barcelona e titular na seleção da França, em uma situação incomum que pode ter consequências para seu futuro.

Interesse inglês e alemão

Vários clubes aguardam que Koundé abra a porta para sua saída do Barcelona, já que existem na Premier League pelo menos três grandes clubes interessados em contratá-lo. Durante o verão, também se falou do interesse do Bayern de Munique em incorporá-lo, antes que o movimento travasse pela não saída de alguns defensores dos quais o clube alemão desejava se desfazer.

No Barcelona, parece claro que Koundé é um dos jogadores autorizados a ouvir propostas de saída, com a condição de que o negócio seja adequado para todas as partes.

E agora Koundé começou a repensar seu futuro, em uma negociação que pode render ao Barcelona mais de 50 milhões de euros, além de economizar seu salário, o que faz de sua possível saída um dos negócios importantes para o clube.