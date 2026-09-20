"Você não consegue fazer nada além de rir": Mourinho detona surpresa sobre a diferença de 6 pontos para o Barcelona

José Mourinho, treinador do Real Madrid, voltou a abrir o dossiê da arbitragem após a derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid por 2 a 1 na sétima rodada de LaLiga, mas desta vez sob um ângulo relacionado ao seu rival Barcelona, ao associar a diferença de seis pontos para o líder a uma série de decisões de arbitragem registradas nas partidas do clube catalão e do Real Madrid nos últimos dias.

Com a derrota, o Real Madrid estacionou nos 15 pontos, atrás do Atlético de Madrid (16 pontos) e do Barcelona, líder com 21 pontos.

Ao ser questionado sobre a diferença de seis pontos para o Barcelona, Mourinho insinuou que algumas decisões recentes da arbitragem tiveram participação no aumento dessa distância, antes de repassar uma série de lances registrados nas partidas das duas equipes.

O técnico português acrescentou: "Vimos algumas coisas neste estádio esta semana, o gol que foi anulado do Osasuna (contra o Atlético) por uma falta em Lucas Torró, e o pênalti que não foi marcado a favor do Real Madrid em San Sebastián (contra a Real Sociedad). E depois de tudo isso, você só pode rir".

A declaração de Mourinho veio minutos depois da derrota no dérbi de Madrid, em uma partida que, por sua vez, teve ampla polêmica de arbitragem, após o Real Madrid protestar contra várias decisões, antes de Dean Huijsen receber o cartão vermelho no início do segundo tempo, enquanto o empate sem gols predominava no placar.

Mourinho havia aparecido na coletiva de imprensa após a partida carregando imagens impressas de vários lances de arbitragem que provocaram seu protesto.