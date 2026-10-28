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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images
Moataz Elgammal
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“Você merece isso mais do que qualquer coisa”: Kate, esposa de Harry Kane, faz homenagem emocionante no Instagram após conquista da Bola de Ouro

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Kate, esposa de Harry Kane, publicou uma homenagem emocionante ao capitão da Inglaterra no Instagram depois que ele foi eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro, em Londres, na noite de segunda-feira. Kate disse ao marido que ele merece o prêmio “mais do que qualquer coisa”. O atacante do Bayern de Munique já havia aproveitado seu discurso de agradecimento para agradecer à esposa, seu amor de infância, e aos quatro filhos do casal.

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Kate Kane faz homenagem emocionante após conquista da Bola de Ouro

Kane recebeu a Bola de Ouro no London Palladium, na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappe e Lamine Yamal após marcar 73 gols por clube e seleção na temporada passada. Kate esteve ao lado dele na cerimônia e, segundo o Daily Mail, o casal continuou a comemoração noite adentro com amigos e familiares em uma festa no Cirque le Soir, no Soho.

Agora que a euforia passou, Kate compartilhou uma mensagem emocionante com seus 478 mil seguidores no Instagram: "Não há palavras para descrever o orgulho que sinto de você. Seu trabalho árduo, sua dedicação e sua capacidade de superar as dificuldades são coisas que admiro todos os dias. A cada revés que enfrentou, você voltou mais forte. Fico muito feliz que o mundo possa ver seu talento incrível, sua dedicação e todo o esforço que você fez para chegar até aqui. Você merece isso mais do que qualquer coisa, e eu não poderia sentir mais orgulho de estar ao seu lado e ver você brilhar. Um brinde a você e a tudo o que ainda está por vir!"

Kane agradece à esposa em discurso da Bola de Ouro

Kane já havia feito questão de homenagear Kate, sua namorada desde a infância, no discurso de agradecimento na segunda-feira. Os dois, naturais de Walthamstow, se casaram em 2019, dois anos depois de ele pedi-la em casamento nas Bahamas, e se beijaram naquela noite após Kane receber tanto a Bola de Ouro quanto o prêmio de melhor atacante.

"À minha esposa, Kate, minha melhor amiga", disse Kane. "Passamos por altos e baixos, com certeza. Você é quem mais me apoia. Na verdade, tive a impressão de que você queria isso mais do que eu. Sei que a espera angustiante para sabermos o resultado foi horrível para você, mas aí está: conseguimos! Você sempre quer o melhor para mim, faz sacrifícios para me ajudar a realizar meus sonhos, e sei que eles também são seus sonhos. Por isso, nada disso seria possível sem você. Este é um troféu que nós comemoramos, não apenas eu. Somos eu e você, toda a família, toda a nossa equipe unida. Então, só quero dizer obrigado, eu te amo. Mal posso esperar para aproveitar este momento e comemorar hoje à noite. Te amo."

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Kane dedica Bola de Ouro aos quatro filhos

O casal tem quatro filhos, as meninas Ivy e Vivienne e os meninos Louis e Henry, e se estabeleceu na Baviera desde que Kane trocou o Tottenham pelo Bayern. Formada em ciências do esporte e preparadora física profissional, Kate tem estado constantemente ao lado dele. Kane também falou diretamente com os filhos durante o discurso.

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"Meus filhos estão em casa assistindo. Com certeza já passou da hora de vocês dormirem, especialmente porque nós [a cerimônia] estamos um pouco mais atrasados do que esperávamos", disse ele. "Então, para Ivy, Vivienne, Louis e Henry: vocês são a razão de eu fazer isso. Talvez vocês ainda não entendam completamente o significado de levar este troféu para casa. Vou levar alguns outros para casa, mas este é especial. Mal posso esperar para ver vocês e comemorar com vocês. Quero dar um bom exemplo como pai, mas também como profissional, e mostrar o que significa trabalhar duro e acreditar em si mesmo. Amo muito vocês."

O que vem pela frente para Kane após a conquista da Bola de Ouro?

Os 61 gols de Kane pelo Bayern na temporada passada fizeram dele o primeiro jogador a alcançar essa marca em uma única temporada desde Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid em 2014/15. Ele conquistou dois títulos e levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo.

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Encerradas as comemorações, ele agora voltará à Baviera com o objetivo de ajudar o Bayern a defender os dois títulos e concretizar o brinde de Kate a "tudo o que ainda está por vir".


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