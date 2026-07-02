"Você está interpretando mal o que eu disse"... García se retrata sobre suas declarações polêmicas contra o Senegal

Rudy Garcia, técnico da Bélgica, voltou atrás em suas declarações polêmicas, após a emocionante vitória de sua equipe sobre o Senegal e a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Rudy Garcia foi destaque nas manchetes dos jornais após a vitória da Bélgica sobre o Senegal por 3 a 2, quando o técnico dos Diabos Vermelhos criticou as táticas de seu homólogo, Babi Thiaw.

Garcia disse após a partida: “Conhecemos essas seleções; elas perdem a organização tática perto do final da partida. Também sabíamos que, quando estivessem ganhando por 2 a 0, dariam tudo de si para proteger o gol, o que considero um erro grave. Me lembraram que, quando estivermos ganhando por 2 a 0, não devo fazer isso, porque quando se leva um gol, como aconteceu quando o placar estava em 2 a 1, o rumo da partida muda completamente”.

Garcia foi alvo de críticas por causa dessas declarações, que muitos consideraram uma subestimação do Senegal e até mesmo das seleções do continente africano.

De acordo com o site “Foot Mercato”, Garcia voltou atrás nessas declarações.

Quando um jornalista senegalês o pressionou sobre essa resposta, o técnico francês voltou atrás.

Ele disse: “Não, não, eu não disse isso. Você está interpretando mal o que eu disse. Eu disse que, quando se está na frente no placar — e isso vale para todas as equipes do mundo —, tende-se a recuar e tentar proteger o gol. Por isso, avançamos, e eles recuaram.”

E continuou: “Na verdade, se não tivéssemos marcado nosso gol que deixou o placar em 2 a 1, não acho que teríamos conseguido nos recuperar. Mas quando uma equipe marca um gol na partida e o placar fica em 2 a 1, o andamento do jogo muda completamente, com o lado positivo vindo da equipe belga e o lado negativo da equipe senegalesa. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, e foi isso que nos permitiu empatar antes do fim do tempo regulamentar”.

E acrescentou: “Depois disso, sinceramente, na prorrogação, foi como se fossem dois boxeadores. As duas equipes trocaram socos. Depois disso, acho que o pênalti foi justificado, e está claro que vencemos graças a ele”.

Garcia concluiu: “Como vocês são da imprensa senegalesa, o Senegal merece receber tanta atenção quanto nós merecemos. Mas estamos muito felizes por termos sido nós os destaques, pois percorremos um longo caminho”.

Vale lembrar que Tiago, questionado na coletiva de imprensa sobre as declarações de Rudi Garcia, respondeu: “Essa é a opinião dele, e não a minha, de forma alguma. Porque estávamos em boa posição. Depois da vitória, fica mais fácil falar.”