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O Real Madrid encara um novo teste europeu contra o holandês PSV, em um confronto que vai além da simples soma de pontos, em meio à maratona de jogos e ao aumento das lesões. José Mourinho aproveitou a entrevista coletiva para falar sobre Vinícius Júnior e dar uma resposta irônica a declarações que o irritaram sobre a comparação de arbitragem entre o clube merengue e o Barcelona.

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Mourinho falou sobre o duelo contra o PSV, pela fase de liga da Champions League, amanhã, terça-feira, no Santiago Bernabéu. Segundo ele, o time holandês merece resultados melhores do que os que tem até agora e não virá ao estádio do Real Madrid para perder, mas sim em busca da vitória.

O treinador destacou que o adversário conta com jogadores de qualidade e grande experiência europeia, como Kostić e Perišić, além de um técnico que sabe muito bem como lidar com jogos grandes.

O técnico português alertou para a dificuldade do confronto diante do calendário apertado. Ele explicou que disputar partidas com intervalo de 3 dias permite uma recuperação razoável, enquanto um período de apenas dois dias se torna bem mais complicado, sobretudo com poucos treinos e sem que os jogadores tenham tempo suficiente para recuperar as energias. Mourinho ressaltou ainda que a presença de novas peças cheias de vitalidade ajuda o time a superar essas circunstâncias.

Sobre Vinícius Júnior, Mourinho confirmou que o brasileiro será titular contra o PSV e se disse confiante de que o astro voltará ao seu melhor nível, depois de ter feito uma boa atuação contra o Celta de Vigo e ajudado a mudar o rumo da partida.

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Para o treinador, a ausência do atacante no período recente, após a expulsão que o tirou de 4 partidas, pode ter atrapalhado sua sequência. Ele garantiu, porém, que o jogador não sofre nenhuma pressão de sua parte e pediu equilíbrio entre as funções ofensivas e defensivas.

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Mourinho também comentou as críticas sobre o excesso de jogos e de lesões, avaliando que os interesses financeiros passaram a controlar boa parte do calendário do futebol, seja no caso dos clubes, seja no das seleções e federações.

O português respondeu com ironia às reivindicações dos jogadores por um calendário menos pesado, dizendo que, para quem quiser fazer greve, é possível propor uma redução de 50% no salário. Acrescentou que, como treinador, jogar a cada 3 dias continua sendo a melhor opção para ele.

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Mas Mourinho subiu o tom ao responder a Comesaña, jogador do Villarreal, que havia criticado a pressão sofrida pelos árbitros nos jogos do Real Madrid, citando o que aconteceu no duelo de sua equipe contra o Barcelona no Camp Nou. O técnico do Real Madrid rebateu lembrando-o de uma partida anterior contra o clube merengue.

Comesaña havia demonstrado irritação com as decisões do árbitro Hernández Hernández no confronto entre Barcelona e Villarreal: “Aconteceu o mesmo conosco no Bernabéu. A pressão que eles exercem sobre o árbitro é muito forte”. Em seguida, revelou ter dito ao juiz: “Chega, você está deixando a pressão te afetar”.

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Na entrevista coletiva antes do duelo com o PSV, Mourinho afirmou que as declarações do jogador do Villarreal eram fruto de “amnésia”, relembrando um jogo anterior contra o Real Madrid que terminou com vitória merengue por 2 a 0 e teve a expulsão de Vinícius Júnior.

“Contra o Real Madrid: 2 a 0, fim de jogo, e Vinícius expulso. Ele sofre de amnésia”, disse o técnico português em resposta a Comesaña, antes de mandar um recado ainda mais duro sobre a comparação entre os dois clubes.

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“Se ele quiser nos colocar juntos, que coloque. Mas não com Negreira”, acrescentou Mourinho, em referência ao caso dos pagamentos ligados a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Espanha, cujo nome foi associado ao Barcelona e provocou enorme polêmica no futebol espanhol.

Em outro assunto, Mourinho evitou falar sobre Nico Paz e se limitou a comentar, com um sorriso: “Não é meu jogador”.

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Mourinho encerrou elogiando Bosz, técnico do PSV, a quem definiu como um treinador excelente e com uma identidade de jogo clara, reforçando o respeito por sua carreira e pelo que sua equipe apresenta tanto na defesa quanto no ataque.