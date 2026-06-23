Você concorda com ele? Platini aposta na vitória de Portugal na Copa do Mundo

A lenda da França, Michel Platini, surpreendeu a todos com suas previsões sobre o campeão da atual edição da Copa do Mundo, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Enquanto estava em Turim para participar de um evento, Michel Platini foi questionado sobre o provável vencedor da Copa do Mundo de 2026.

Para o ex-jogador francês, a seleção portuguesa pode ser a favorita, apesar do início difícil contra a República Democrática do Congo (1 a 1).

Platiné disse, em declarações divulgadas pelo site “Foot Mercato”: “Aposto na Portugal. Se vocês virem como o Paris Saint-Germain jogou com seus jogadores portugueses no meio-campo, acho que eles são capazes de nos surpreender neste torneio”.

E continuou: “Acho que o destino de Cristiano Ronaldo está em suas mãos e no fundo de seu coração. É ele quem vai decidir o que fazer e quando fazer. É claro que sua constituição física é diferente da minha, o que vai permitir que ele continue jogando por mais tempo”.

E completou: “Tive azar com a lesão que sofri em 1986 na Copa do Mundo e com o desastre do estádio de Heysel; passei por muitas experiências que me levaram a encerrar a carreira mais cedo”.

O ex-jogador francês observou: “Se Ronaldo ainda é apaixonado pelo futebol, e ele é, então quer continuar jogando. Se o técnico continuar escalando-o, tenho certeza de que está certo”.