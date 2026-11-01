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imago-sport-1085384796.jpgZUMA Press Wire
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Você concorda com ele? Especialista em arbitragem dá sua opinião sobre a anulação do pênalti a favor do Racing diante do Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
A. Tchouameni
Espanha
França

O Real Madrid venceu por 3 a 0

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A partida entre Real Madrid e o anfitrião Racing Santander teve muitos lances que geraram grande polêmica de arbitragem, entre eles a marcação de um pênalti a favor dos mandantes após um toque de mão em Tchouaméni, seguido da revogação da decisão. 

Aos 75 minutos, o árbitro José Luis Munuera Montero marcou um pênalti a favor do Racing, mas voltou atrás em sua decisão após revisar o VAR.

O especialista em arbitragem Pablo González Fuertes comentou o lance no programa "Marcador" da rádio Marca, onde disse: "Por fim, ele corrigiu seu erro e não marcou o pênalti porque percebeu que a bola tocou em Tchouaméni e depois ricocheteou nele, atingindo seu braço".

E prosseguiu: "Se tivesse sido o jogador do Racing quem tocou na bola, o jogador deveria ter sido punido com um pênalti".

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O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander (3 a 0), na partida que os reuniu no estádio "El Sardinero", pela disputa do Campeonato Espanhol, mantendo o time merengue sua sequência de vitórias e reduzindo a diferença para o líder Barcelona a 3 pontos, consolidando sua posição no terceiro lugar da tabela de classificação.

 

 

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