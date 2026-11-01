A partida entre Real Madrid e o anfitrião Racing Santander teve muitos lances que geraram grande polêmica de arbitragem, entre eles a marcação de um pênalti a favor dos mandantes após um toque de mão em Tchouaméni, seguido da revogação da decisão.

Aos 75 minutos, o árbitro José Luis Munuera Montero marcou um pênalti a favor do Racing, mas voltou atrás em sua decisão após revisar o VAR.

O especialista em arbitragem Pablo González Fuertes comentou o lance no programa "Marcador" da rádio Marca, onde disse: "Por fim, ele corrigiu seu erro e não marcou o pênalti porque percebeu que a bola tocou em Tchouaméni e depois ricocheteou nele, atingindo seu braço".

E prosseguiu: "Se tivesse sido o jogador do Racing quem tocou na bola, o jogador deveria ter sido punido com um pênalti".

O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander (3 a 0), na partida que os reuniu no estádio "El Sardinero", pela disputa do Campeonato Espanhol, mantendo o time merengue sua sequência de vitórias e reduzindo a diferença para o líder Barcelona a 3 pontos, consolidando sua posição no terceiro lugar da tabela de classificação.