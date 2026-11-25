Compartilhar Siga GOAL no Google

Erling Haaland mostrou abatimento ao fazer uma avaliação sincera das dificuldades do Manchester City após o empate por 2 a 2 com o Napoli. O atacante norueguês admitiu que a dúvida começa a tomar conta do elenco, que não consegue manter o domínio habitual.

Publicidade

City reage duas vezes em empate frustrante no Etihad

A má fase do Manchester City continuou: o time de Enzo Maresca empatou por 2 a 2 com o Napoli no Etihad Stadium. Os visitantes italianos ficaram à frente no placar duas vezes, com gols de Rasmus Hojlund e Noa Lang, e obrigaram os donos da casa a buscar a reação em ambas as ocasiões.

Gols de Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki no segundo tempo garantiram um ponto ao City. Ainda assim, o resultado deixa o time em sexto lugar na tabela da Champions League, com apenas um ponto de vantagem na zona de classificação direta.

Haaland faz avaliação dura da falta de controle do City

Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Haaland, visivelmente abatido, admitiu que o City ficou bem abaixo de seu nível habitual. "Tentamos pressionar, mas não conseguimos. Não é bom o suficiente", disse. "Deixamos que eles entrassem com muita facilidade e não conseguimos controlar o jogo nem atacar como queríamos."

"O futebol pode ser muito difícil e muito fácil. Quando você vence, tudo é fácil e sabe exatamente o que fazer. Quando não vence, começa a questionar tudo. O ideal seria não pensar, mas é difícil nesses momentos."

Publicidade Publicidade

Em outra entrevista, à beIN Sports, o atacante confessou que não conseguia identificar a origem dos problemas do City. "Conseguimos reagir duas vezes, mas exigimos mais. Temos de melhorar, encontrar maneiras de controlar mais o jogo e atuar melhor", acrescentou. "Não faço ideia do que faltou, mas dava para sentir nos últimos jogos que há algo que não está funcionando completamente. Temos de descobrir o que é, manter o pensamento positivo e tirar o melhor de cada jogador."

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Jejum de gols e pressão fora de campo testam o City

O empate amplia para quatro partidas a sequência do City sem vitórias em todas as competições, após a derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest e o empate por 1 a 1 com o Fulham. A fase de Haaland acompanha a queda do time: o jogador de 26 anos não marcou em quatro jogos seguidos, depois de fazer 14 gols nas primeiras 12 partidas.

A incerteza fora de campo em torno do caso das 115 acusações contra o clube também paira sobre o vestiário. No início deste mês, após a derrota para o Forest, o comentarista Gary Neville alertou que a situação poderia começar a "afetar o elenco" . Apesar da pressão, Haaland pediu uma reação aos companheiros: "Temos muita qualidade. A questão é tirar essa qualidade de cada jogador. Precisamos nos reorganizar, manter o pensamento positivo e levar energia para o campo."

Publicidade

City terá visita difícil ao Arsenal na Premier League

O time de Maresca tem pouco tempo para lamentar a frustração na competição europeia: o próximo compromisso é fora de casa, contra o Arsenal, atual campeão da Premier League. Chegar a esse confronto sem vencer há quatro jogos representa um grande teste para um elenco que ainda busca ritmo.

Haaland reconheceu o tamanho do desafio: "Vamos enfrentar o campeão agora. É o jogo mais difícil da temporada. Precisamos de uma atuação de altíssimo nível."