City reage duas vezes em empate frustrante no Etihad
A má fase do Manchester City continuou: o time de Enzo Maresca empatou por 2 a 2 com o Napoli no Etihad Stadium. Os visitantes italianos ficaram à frente no placar duas vezes, com gols de Rasmus Hojlund e Noa Lang, e obrigaram os donos da casa a buscar a reação em ambas as ocasiões.
Gols de Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki no segundo tempo garantiram um ponto ao City. Ainda assim, o resultado deixa o time em sexto lugar na tabela da Champions League, com apenas um ponto de vantagem na zona de classificação direta.
Haaland faz avaliação dura da falta de controle do City
Em entrevista à TNT Sports após o apito final, Haaland, visivelmente abatido, admitiu que o City ficou bem abaixo de seu nível habitual. "Tentamos pressionar, mas não conseguimos. Não é bom o suficiente", disse. "Deixamos que eles entrassem com muita facilidade e não conseguimos controlar o jogo nem atacar como queríamos."
"O futebol pode ser muito difícil e muito fácil. Quando você vence, tudo é fácil e sabe exatamente o que fazer. Quando não vence, começa a questionar tudo. O ideal seria não pensar, mas é difícil nesses momentos."
Em outra entrevista, à beIN Sports, o atacante confessou que não conseguia identificar a origem dos problemas do City. "Conseguimos reagir duas vezes, mas exigimos mais. Temos de melhorar, encontrar maneiras de controlar mais o jogo e atuar melhor", acrescentou. "Não faço ideia do que faltou, mas dava para sentir nos últimos jogos que há algo que não está funcionando completamente. Temos de descobrir o que é, manter o pensamento positivo e tirar o melhor de cada jogador."
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Jejum de gols e pressão fora de campo testam o City
O empate amplia para quatro partidas a sequência do City sem vitórias em todas as competições, após a derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest e o empate por 1 a 1 com o Fulham. A fase de Haaland acompanha a queda do time: o jogador de 26 anos não marcou em quatro jogos seguidos, depois de fazer 14 gols nas primeiras 12 partidas.
A incerteza fora de campo em torno do caso das 115 acusações contra o clube também paira sobre o vestiário. No início deste mês, após a derrota para o Forest, o comentarista Gary Neville alertou que a situação poderia começar a "afetar o elenco". Apesar da pressão, Haaland pediu uma reação aos companheiros: "Temos muita qualidade. A questão é tirar essa qualidade de cada jogador. Precisamos nos reorganizar, manter o pensamento positivo e levar energia para o campo."
City terá visita difícil ao Arsenal na Premier League
O time de Maresca tem pouco tempo para lamentar a frustração na competição europeia: o próximo compromisso é fora de casa, contra o Arsenal, atual campeão da Premier League. Chegar a esse confronto sem vencer há quatro jogos representa um grande teste para um elenco que ainda busca ritmo.
Haaland reconheceu o tamanho do desafio: "Vamos enfrentar o campeão agora. É o jogo mais difícil da temporada. Precisamos de uma atuação de altíssimo nível."